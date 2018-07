Studentii romani care invata peste hotare, catre elevii din tara: Alegerea a fost inspirata, nu o voi regreta

Ziare.

"Ideea a aparut dupa ce mai multi cunoscuti ne intrebau cum a fost primul an acolo si atunci am decis sa facem un eveniment care seamana cu o zi la facultate. Adica, vom avea cursuri, laboratoare, ateliere creative si le vom povesti despre experientele noastre si despre ce am invatat in acest an. Am tintit spre elevii din liceu care vor sa mearga la facultate peste hotare", a declarat Alexandra Stefanescu, studenta in Anglia.Tanara studiaza Computer Science Business & Management la o universitate din Anglia si spune ca experienta traita acolo a determinat-o sa organizeze un astfel de eveniment."Le voi vorbi tinerilor despre cum sa balanseze viata de facultate cu viata personala. Cum sa reuseasca sa studieze, sa fie activi si sa iasa cu prietenii. Sunt genul care nu a ratat niciun concert si in acelasi timp am reusit sa-mi ating toate scopurile cand a venit vorba despre facultate si examene", a mai povestit tanara.De asemenea, ea mai precizeaza ca in Londra a reusit sa faca un stagiu la o companie de top, lucru care in Romania nu a fost posibil."Aceasta perioada mi-a adus evenimente si situatii noi. Am ajuns sa-mi mut toata viata in doar doua zile si sa impachetez singura totul in cutii. Am avut niste stagii pe care le-am cautat si aici in Romania, insa din pacate nu le-am gasit si atunci imi dau seama ca alegerea pe care am facut-o a fost una inspirata si nu o voi regreta vreodata", a adaugat Alexandra Stefanescu.Un alt tanar care a vorbit in cadrul evenimentului despre experinta lui la o universitate de peste hotare este Matei Mares, student la Business International in Pennsylvania, SUA. Studentul roman spune ca sistemul de invatamant american este diferit fata de cel din tara noastra."Evident ca mi-a fost greu la inceput. Am fost pentru prima data in SUA si de cum am pasit acolo mi-am dat seama ca este diferit, ca sunt oameni care traiesc dupa alta istorie, alta cultura, care au alte valori. Am avut nevoie de o perioada de adaptare, insa in acelasi timp nu am avut nevoie de o perioada de integrare. (...)In America, sistemul de invatamant este diferit fata de al nostru. Profesorii se intalnesc in afara orelor cu elevii, au program saptamanal cu acestia si discuta despre eventualele neclaritati legate de curs. Ar fi bine si in Romania sa fie asa", a declarat Matei Mares, student in SUA.Tanarul spune ca universitatile americane ofera si diverse burse, astfel studentii straini nu se confrunta cu probleme financiare."Facultatea in SUA este foarte scumpa, insa sunt foarte multe institutii care au programe de ajutor financiar si burse academice. Adica, ne ajuta financiar. Se analizeaza intreaga situatie a familiei, iar in functie de rezultatele studentilor, se ofera bursa academica si ea acopera majoritatea cheltuielilor. (...)Eu nu am spus niciodata daca ma intorc in Romania sau raman acolo. Nu refuz nici optiunea unui job in SUA, dar in acelasi timp sunt foarte deschis la ideea de a ma intoarce in tara", a adaugat Matei Mares.O alta tanara din Romania care a ales sa studieze in SUA este Tori Popescu. Studenta spune ca experienta intr-o tara straina a ajutat-o sa se maturizeze si sa invete multe lucruri noi."In acest an am evoluat enorm. Am invatat cum sa-mi gestionez timpul, stresul, iar acum stiu ca pot reactiona mult mai bine la orice eveniment din viata mea. Sa ajungi acolo si sa te vezi peste ocean este destul de dificil, insa am spus ca voi accepta toate oportunitatile care apar.Am plecat cu o atitudine pozitiva si puternica. (...) Tinerilor de azi le voi spune cum sa fie pregatiti pentru toate lucrurile noi care apar la facultate. I-as sfatuit ca orice s-ar intampla si oricat de multe teme ar avea, sa nu uite de ei si sa-si ia timp si pentru ei", a adaugat Tori Popescu, studenta in SUA.Liceeni care au venit la eveniment sustin ca ii incanta ideea de a studia peste hotare, motiv pentru care vor sa afle, din prima sursa, despre oportunitatile si provocarile vietii de student in alta tara,"Am venit sa aflu despre diferite universitati si diferentele dintre cele de la noi si cele din afara. As vrea sa ajung in Anglia sau Germania, eu cred ca acolo sunt mai multe oportunitati", a spus Alexandra Puscasu, eleva in clasa a XI-a."Am venit aici ca sa imi fac o impresie despre viata la facultate. Eu as vrea sa raman in Romania sa fac psihologia, insa sunt curioasa ce ofera si alte universitati de peste hotare. Cred ca in Romania sunt suficiente posibilitati, de asta si raman aici", a spus Mara Alecu, eleva."As vrea sa plec pentru ca ideea mi se pare foarte buna. Majoritatea membrilor familiei mele au studiat in strainatate si vreau sa fac acelasi lucru. Cred ca voi merge sa studiez la Film sau Teatru", a adaugat Alexia Lepadatu, eleva in clasa a X-a.Potrivit unui studiu realizat de Integraledu, in fiecare an circa 6.000 de studenti romani sunt admisi la universitati de peste hotare. Anual, numarul studentilor romani care pleaca la studii in strainatate creste cu 20%, iar cel al elevilor care vor sa urmeze licee peste granita, cu 15%.