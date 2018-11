Studentii spun NU amnistiei pentru plagiat, dupa ce ideea a aparut chiar in forul care ar trebui sa-l sanctioneze

Studentii: Argumentele sunt nefondate

"Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) se arata profund ingrijorata de propunerea venita din partea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), care presupune prescrierea acuzatiilor de plagiat ale tezelor de doctorat mai vechi de un anumit numar de ani.Intr-o perioada in care conceptul de amnistie este mult prea des utilizat in spatiul public, din pacate, nici in mediul academic nu se face exceptie", transmite ANOSR intr-un comunicat remis joi dimineata Ziare.com.Amintim ca forul care verifica acuzatiile de plagiat in tezele de doctorat vrea sa amnistieze plagiatorii cu state vechi.Seful interimar al CNATDCU, Horia Iovu, a sustinut ca ideea a venit din chiar Comisia de Drept a forului, unde cineva ar fi spus ca ar trebui sa nu mai cerceteze plagiatele vechi, pentru ca nu ar avea baza legala. Acum CNATDCU asteapta un punct de vedere de la Ministerul Educatiei care sa arate daca juridic se poate impune un termen de la care sa nu se mai analizeze plagiatele.In comunicatul ANOSR, studentii sustin ca "o posibila amnistie ar da un mesaj extrem de ingrijorator si anume, periodic, daca un anumit grup de persoane care sunt susceptibile a fi plagiat, respectiv al caror plagiat a fost dovedit, ajung intr-o pozitie in care pot influenta politic o astfel de decizie, aceasta are toate sansele sa fie luata".In plus, studentii considera ca "argumentele care se bazeaza pe inexistenta unei baze legale in ceea ce priveste plagiatul sunt total nefondate", pentru ca "legislatia in vigoare prevede sanctionarea impostorilor academici, atat de catre organele de stat cu competente in acest domeniu, cat si de catre universitati".Pe de alta parte, chiar daca ar exista doar sanctionarea morala a plagiatorilor dovediti, "ea este totusi necesara pentru a combate acest flagel al imposturii si pentru a descuraja initierea acestor practici", adauga sursa citata.Cat despre problema citarii in cazurile de plagiat, studentii arata ca intreaga dilema este una falsa, pentru ca "exista diferite stiluri de citare general acceptate, mentinandu-se obligativitatea mentionarii surselor unei lucrari stiintifice - un element fundamental in elaborarea acesteia".Pe de alta parte, insusi "principiul autonomiei universitare incurajeaza libertatea alegerii modalitatii de citare de catre fiecare institutie organizatoare de studii universitare de doctorat, iar cercetarile desfasurate de organismele cu competente in stabilirea plagiatului se bazeaza pe respectarea principiilor generale enuntate de catre legiuitor si a principiilor specifice fiecarei IOSUD in parte, enuntate in regulamentele interne si respectiv Carta universitara".Responsabilitatea primara cu privire la garantarea originalitatii lucrarilor stiintifice si a altor tipuri de creatii este atat a autorului, cat si a indrumatorului si respectiv a institutiei de invatamant superior de provenienta, adauga comunicatul studentilor.Studentii sunt convinsi ca daca s-ar lua o astfel de masura, aceasta ar reprezenta "un pas inapoi extrem de hotarat, aratand ca mediul academic romanesc, prin reprezentantii sai, respectiv Ministerul Educatiei Nationale si structurile din subordinea acestuia, nu doresc in mod real combaterea fenomenului de plagiat si a imposturii academice, disimuland lupta impotriva acestora".In consecinta, studentii fac apel la responsabilitate catre Ministerul Educatiei, solicitand continuarea luptei impotriva imposturii academice."Propunerea privind aceasta masura de a nu se mai considera plagiat in cazul tezelor de doctorat mai vechi de un anumit numar de ani reprezinta o lipsa de respect fata de absolventii si cercetatorii care au depus eforturile necesare pentru elaborarea unor lucrari stiintifice in mod onest.In plus, nu de mult au fost luate masuri de preventie a plagiatului, anume introducerea cursurilor de etica si deontologie academica obligatorii la master si doctorat in universitatile din Romania.Facem apel la Ministerul Educatiei Nationale sa incurajeze respectarea dreptului de proprietate intelectuala asupra creatiei stiintifice, culturale sau artistice, garantat de catre legislatia in vigoare", spune Petrisor-Laurentiu Tuca, presedintele ANOSR, citat in comunicat.B.B.