Studentnews.info - site-ul de top al studentilor cu umor

Platforma a fost creata, la inceputul anului 2018, de catre Eduard Moraru, student la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul ASE.Articolele sunt de tip pamflet, satira si trebuie tratate ca atare.Site-ul are si sectiuni de content serios care se ocupa de fashion, topuri si concursuri. De asemenea, contureaza o noua lume a stirilor mondene din viata de student.Cele mai mari cifre inregistrate de site: 30.000 de vizitatori la o singura stire, intr-o singura zi."Aceasta idee mi-a venit dupa ce am urmarit cateva episoade din serialulsi m-am gandit cum ar fi sa existe o platforma de stiri online bazata pe lucrurile interesante din facultati, un fel de lume a showbizului studentesc?", a marturisit Eduard."Am decis sa imbin pasiunea mea pentru antreprenoriat cu digital marketing si web design, avand ca scop crearea unui site amuzant si interactiv. Am cerut feedback unor colegi de facultate si mi-au ras in nas. Nu m-am dat batut si am crezut in ideea mea. Sunt convins ca vor veni si bani cu timpul. Ceea ce am facut pana acum este din pasiune si cu siguranta se vor vedea in curand si rezultatele.De cand am inceput viata de student mi-am dorit un business al meu. Am avut numeroase tentative in diferite domenii inca din bancile facultatii dar au aparut diverse probleme asa ca m-am reorientat spre ceea ce stiu eu sa fac cel mai bine si anume SEO. Sunt la curent cu mediul online si cu tot ce inseamna el. Am realizat ca acest mediu creste pe zi ce trece si daca ai o idee geniala, poti 'da lovitura'. Fiecare stire are la baza un sambure de adevar pe care ni-l 'furnizeaza' chiar studentii."Alaturi de Eduard la acest proiect colaboreza si Marius Aciu, cunoscut mai ales pentru aparitiile sale TV alaturi de echipa Stirilor de Sambata Asta si de Divertis. Scenarist, copywriter, realizator si mai ales pamfletar, Marius are la activ numeroase texte umoristice distribuite in special pe retelele de socializare."La inceput am fost sceptic in ceea ce priveste succesul unui asemenea proiect, insa Edi mi-a demonstrat ca se pricepe mult mai bine ca mine la asa ceva. Am luat-o ca pe o provocare si ca atare, eu fac ce stiu mai bine, adica scriu, iar Edi se ocupa de implementare si promovare. Nu toate subiectele primite de la studenti sunt generoase, insa 'aduse' putin din condei pot deveni atractive. Si la asta ma pricep, slava Domnului", recunoaste Marius.Eduard isi doreste sa faca din studentnews.info cea mai tare platforma satirica online dedicata mediului universitar din tara. Si se pare ca e pe drumul cel bun, avand in vedere ca traficul a crescut exponential in ultimele luni, ajungand undeva la 60% dintre studenti care o acceseaza.Va invitam si pe pagina noastra de Facebook unde veti gasi cele mai recente postari.