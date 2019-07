Teodorovici sustine ca studentii pot lucra oriunde in lume, dar ar trebui ca, dupa absolvire, sa returneze ce le-a dat statul

Ziare.

"Si eu am fost student, chiar daca de multe ori nu pare acest lucru, dar nu am spus si nu o sa spun niciodata ceva impotriva unui principiu european, un principiu de bun simt. Eu intotdeauna nu ma uit doar la litera unei legi, pentru mine conteaza si spiritul acelei legi.Cele patru principii al Uniunii Europene nu vor fi niciodata incalcate de mine, oricat ar incerca unii sa-mi puna in carca acest lucru. Nu vrea nimeni sa tina pe nimeni legat de glie.Doar am ridicat acea problema a unui sistem pe care alte state din Europa il practica. Chiar am rugat-o aseara pe fata mea sa-mi trimita si mie contractul pe care l-a semnat cu facultatea respectiva din tara respectiva, sa vad ce scrie. Ce te angajezi sa faci, pentru ca statul iti da un imprumut sa faci respectiva universitate...Eu n-am spus altceva decat ce Europa practica astazi.", a spus Teodorovici, joi,, intr-o conferinta de specialitate.Intrebat cum comenteaza nemultumirile studentilor fata de noile intentii ale Guvernului legat de facilitatile acordate pentru transportul pe calea ferata, ministrul Finantelor a precizat ca gratuitatile "nu reprezinta un drept, ci o facilitate"."Legat de transportul pe calea ferata, acesta nu este un drept, ci o facilitate. De ce sa nu fie 26 de ani varsta limita pana la care sa fie acordata aceasta facilitate? Constitutia ne obliga pe noi ca si stat sa asiguram invatamantul liceal. E normal ca toti sa platim pentru aceasta facilitate la a doua, a treia facultate? Vine statul si suporta, sprijina si incurajeaza invatatul, dar de ce sa nu fie limitate aceste calatorii (cu trenul - n.red.) la un numar de...?Ai un veteran de razboi si legea ii spune ca are dreptul sa calatoreasca de 12 ori gratuit sau mai putin... Merge la ghiseu si vrea sa ajunga undeva (cu trenul - n.red.) cu legea in mana si acolo i se spune 'Ne pare foarte rau, nu mai sunt locuri, au fost ocupate'. Este corect?Trebuie sa discutam lucrurile astea foarte clar. Cei de la Iasi cer demisia ministrului de Finante. As vrea sa vad si eu studentii din zona economica, viitorii economisti ai acestei tari daca sunt de acord cu ceea ce se intampla astazi sau cu ceea ce spun eu", a afirmat Eugen Teodorovici.