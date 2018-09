Tinerii de azi, liderii de maine, au curiozitatea, dorinta si determinarea de a fi mai buni in fiecare zi

Intrarea este LIBERA!

Insa, oare, e suficient sa fii ancorat/a in cele 4 cercuri? Cum ar fi sa primesti nemijlocit sfatul (si poate chiar mentoratul) unui om de succes, pe care-l admiri, dar pe care nu ai avut inca sansa sa-l intalnesti fata in fata?Cu aceasta oferta vin Conferintele BookLand Evolution , care strabat anual 23 orase, reunind tinerii si personalitatile marcante, care-i incurajeaza & motiveaza prin exemplu personal sa faca alegerile potrivite in viata, povestindu-le despre provocarile care-i asteapta dar care nu trebuie sa-i opreasca din a-si urma vocatia!Cel mai amplu proiect educational, prin cele 115 zile de conferinta, ofera liceenilor si studentilor o oportunitate excelenta de dezvoltare prin discutii libere, bazate pe experienta personala si interactiune directa cu profesionisti consacrati.A 5a editie a Conferintelor BookLand Evolution isi redeschide portile pentru tinerii din Bucuresti la(amfiteatrul N. Iorga - etajul 1).De luni pana vineri (), in intervalul orar 14:00-16:00, vor urca pe scena 15 personalitati pregatite sa raspunda la toate intrebarile: Dani Otil, Ana Morodan, Mirela Bucovicean, Gabriela Ralea, Mihaela Tatu, Luminita Vilcea, Horia Virlan, Ana Maria Negrila, Vasile Calofir, Marian Coman, Laura Rites, Andrei Sora, Jessica Zamfir, Simona Popa si Ionut Rites.Parteneri: Deutsche Leasing, Asevi, Ipso Agricultura, F64, Di Bas, NTT Data, Giusto, IntegralEdu, ConsulTeam Expert, GMP Group, Filip Spedition, Digital Grafix Grup, Lampart, Paflora, Maleo, Tractor Proiect Comert, Lugera - The People Republic, Nikon, Cumpana, Siveco, Magic FM, Romania Libera, Revista Cariere, Eva.ro,, Bookblog.ro, OrdineaZilei.ro, IQool, edu-news.ro, UrbanKid, Didactic.ro, SuntParinte.ro, Olimpiade.ro, Universitatea din Bucuresti - Facultatea de Istorie.Despre BookLand: a luat nastere in 2011 ca prim targ urban de carte la mall. S-a dezvoltat rapid intr-o caravana nationala, vizitand timp de trei ani peste 40 orase.Libraria online www.book-land.ro si Tabara Coolturala BookLand au devenit extensii naturale ale brandului, iar seria de Conferinte BookLand Evolution alaturi de platforma www.inPractica.ro ii completeaza abordarea social-educationala asumata.