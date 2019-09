Un student roman a castigat Premiul Nobel Junior pentru Economie

Ziare.

Potrivit site-ului organizatiei care decerneaza premiile, Stefan Pricopie a castigat in cadrul categoriei Economie, pentru teza sa de licenta despre invatamantul public si fenomenul de brain drain, informeaza Agerpres.Distinctiile sunt oferite de o organizatie nonguvernamentala aflata, din 2012, sub patronajul presedintelui Irlandei, Michael D. Higgins.Castigatorii celor 25 de categorii, reprezentand diferite discipline academice, au fost alesi in urma evaluarii realizate de un juriu format din peste 400 de membri ai comunitatii academice si dupa analiza celor 3.400 de proiecte inscrise.Studentii castigatori isi vor prezenta proiectele in cadrul 2019 UA Global Summit, desfasurat in luna noiembrie la Dublin.Potrivit Edupedu.ro , Stefan Pricopie este fiul lui Remus Pricopie, fost ministru al Educatiei si rectorul SNSPA. Stefan Pricopie are 22 de ani si in iunie 2019 a absolvit cu High First-Class Honours programul de economie-matematica din cadrul Facultatii de Stiinte Sociale de la Universitatea Manchester, UK. Tot anul acesta, tanarul a primit premiul special din partea Decanului Facultatii de Stiinte Sociale - Dean's Award for Achievement.