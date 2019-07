Peste 27.000 de profesori dau astazi examenul de titularizare

Ziare.

Pentru sustinerea acestei probe s-au inscris 27.724 de candidati, dintre care 4.740 provin din promotia de absolventi din acest an. Acestia isi pot valida fisele de inscriere cel tarziu pana la ora 9:00 dimineata.La nivel national sunt disponibile 4.319 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata. Dintre acestea, 3.091 de posturi didactice/catedre vacante sunt in mediul urban si 1.228 in mediul rural.Pentru sustinerea probei scrise, candidatii trebuie sa fie prezenti in sala de concurs cel mai devreme la ora 8:00 si cel mai tarziu la ora 9:00, inainte de comunicarea subiectelor.Dupa primirea subiectelor,, timp ce poate fi depasit cu una-doua ore doar de candidatii cu cerinte speciale.Subiectele, traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale si baremele de evaluare pentru cele 154 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Evaluare si Examinare si vor fi publicate, dupa sustinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro.Primele rezultate la proba scrisa vor fi afisate in data de 23 iulie, la sediile inspectoratelor scolare si pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestatiile se depun la sediile inspectoratelor scolare judetene in zilele de 23 iulie, dupa afisarea rezultatelor, pana la ora 21:00 si 24 iulie, pana la ora 15:00. Rezultatele finale se afiseaza la sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site-ul mentionat anterior in data de 30 iulie.Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa in profilul postului. Pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala in profilul postului.Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata se realizeaza in sedinte publice organizate de inspectoratele scolare in data de 31 iulie.In data de 1 august va avea loc repartizarea posturilor didactice de predare vacante, in ordinea descrescatoare a mediilor, a doua categorii de cadre didactice: cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs, care au participat la concursul national si au obtinut minimum nota 7 atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa in profilul postului, cu pastrarea statutului de cadru didactic titular; cadre didactice debutante, care au ocupat posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata prin concurs in ultimii sase ani si care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2019.Cadrul normativ care reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului national de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar 2019, precum si programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe titularizare.edu.ro.