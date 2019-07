Rezultate titularizare 2019: Doar 46% dintre candidati au luat nota de trecere

Ziare.

Rezultatele au fost publicate azi, pe titularizare.edu.ro , inainte de depunerea contestatiilor.Iata cateva date statistice furnizate de Ministerul Educatiei intr-un comunicat remis- Rata notelor peste 7 obtinute de candidatii care au participat la proba scrisa este de 46,86% (comparativ cu 47,40% in 2018, respectiv 45,73% in 2017).- 92 de candidati (0,47%) au obtinut nota 10, iar 9.072 de candidati (46,39%) au obtinut note intre 7 si 9,99.La proba scrisa s-au prezentat 23.572 de candidati.In centrele de evaluare au fost notate 19.556 de lucrari, intrucat: 3.960 de candidati s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, in conformitate cu prevederile metodologiei, 24 de candidati au fost eliminati si lucrarile a 32 candidati au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei.Din promotia curenta, 46,79% (46,83% in 2018, respectiv 43,07% in 2017) din candidati au obtinut note peste 7.Cele mai ridicate procente de note intre 7 si 10 - ambele promotii - s-au inregistrat in Sectorul 6 al Capitalei (72,3%) si in judetul Prahova (58,5%) .