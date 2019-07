Rezultate titularizare 2019, dupa contestatii: A crescut procentul candidatilor care au luat nota de trecere

Ziare.

Potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN), reevaluarea lucrarilor contestate la proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar a generat o majorare cu 1,51% a ratei notelor peste 7 sau egale cu 7: de la 46,86% (rezultate initiale) la 48,37% (rezultate finale).Ratele finale din ultimii doi ani s-au situat la 49,71% (2018), respectiv 47,63% (2017).De asemenea, 92 de candidati (numar nemodificat dupa contestatii) au obtinut nota 10, 9.368 de candidati au obtinut note intre 7 si 9,99, 6.708 candidati - note intre 5 si 6,99, iar 3.388 de candidati - note intre 1 si 4,99.Pentru absolventii din promotia curenta, procentul notelor peste 7 a crescut cu 1,36% dupa rezolvarea contestatiilor. Mai exact, 48,15% (46,79% - rata initiala) dintre candidati au obtinut note peste 7.Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa in profilul postului. Pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala in profilul postului.Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata se realizeaza in sedinte publice organizate de inspectoratele scolare in 31 iulie.Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul titularizare.edu.ro , unde Ministerul Educatiei a publicat marti, la ora 11:00, rezultatele finale.