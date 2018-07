Admitere 2018: Universitatea Spiru Haret isi deschide portile!

De ce Universitatea "Spiru Haret"?

Investeste frecvent resurse umane pentru viitorul tau: profesori cu experienta teoretica si practica indelungata

teoretica si practica indelungata Pune accent pe flexibilitate si comunicare prin platforma e-learning Blackboard

prin platforma e-learning Blackboard Iti deschide noi orizonturi prin proiecte, internship-uri si job-uri

Ai parte de consiliere in cariera

Are televiziune proprie (TV - H) si post de radio (Radio Seven) prin care iti poti promova realizarile

prin care iti poti promova realizarile Beneficiezi de cel mai nou centru sportiv si de recuperare fizica Premium Wellness Institute

Scopul celor peste 80 de programe cu care Universitatea "Spiru Haret" intampina anul acesta studentii este de a-i pregati pentru o integrare rapida pe piata fortei de munca asigurand dezvoltarea unor competente, abilitati si valori in concordanta cu nevoile pietei.Inscrierile au loc in perioada, in Bucuresti si la sediul fiecarei facultati din cele 4 centre din tara: Brasov, Constanta, Craiova, Campulung Muscel.La admiterea in ciclul de studii universitare depot participa absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau cu diploma echivalenta cu aceasta, indiferent de anul absolvirii liceului.Admiterea in ciclul de studii universitare deeste deschisa participantilor absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta.Documentele necesare in dosarul de admitere, metodologia precum si taxele de scolarizare, se gasesc pe site-ul Universitatii "Spiru Haret", aici In oferta de programe de studii a Universitatii "Spiru Haret" se regasesc domenii variate de interes in concordanta cu nevoile pietei muncii: Informatica, Drept, Stiinte Economice, Psihologie, Jurnalism, Educatie fizica, Politie locala.Un alt beneficiu pe careil ofera este posibilitatea de a studia in limba engleza pentru programele de studiu de licenta Marketing si Medicina veterinara.Oferta programelor universitare de master cuprinde varii specializari ce au ca misiune aprofundarea pregatirii specialistului in domeniul ales si poate fi consultata aici Descopera aici universul haretian si devino si tu #StudentLaUSH!