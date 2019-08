Admitere 2019: Calificari profesionale in domenii de top la Colegiul Universitar "Spiru Haret" si un domeniu nou - detectiv particular

Ziare.

Documentele necesare in dosarul de admitere precum si taxele de scolarizare se gasesc pe site-ul Colegiului Universitar "Spiru Haret", aici Inscrierile au loc la sediul central al Universitatii Spiru Haret din Bucuresti, pe str. Ion Ghica, nr.13, etaj 1, in intervalul orar 8:00 - 16:00 (luni - joi) si intre 8:00 - 14:00 (vineri).Oferta educationala de anul acesta in SANITAR asigura elevilor cea mai buna pregatire de specialitate atat teoretica, cat si practica pentru ocuparea urmatoarelor functii:- Asistent medical generalist- Asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperarePrin obtinerea acestor calificari profesionale, viitorii cursanti ai Colegiului Universitar "Spiru Haret" pot profesa in cadrul mai multor unitati medicale din sistemul de sanatate public si privat: spitale, policlinici, baze de tratament si recuperare, statiuni balneoclimaterice, cabinete private de terapie si recuperare medicala.Durata studiilor in domeniul SANITAR este de 3 ani, iar diploma de calificare obtinuta este recunoscuta la nivel national si pe teritoriul Uniunii Europene., cel mai nou domeniu de calificare profesionala al, va functiona dupa autorizare, incepand cu anul scolar 2019 - 2020.Detectivul particular va fi titularul unei diplome in baza careia va fi capabil sa indeplineasca functii calificate, de conducere, coordonare si administrare in cadrul unei societati de detectivi. De asemenea, poate indeplini si functii operative in cadrul societatilor de detectivi.Durata studiilor va fi de 2 ani. In acest timp,ofera sansa elevilor inscrisi la aceasta calificare sa invete tot ce este necesar pentru a practica aceasta meserie de la profesori cu renume in detectivism.Domeniul informatica ofera printre cele mai cautate calificari profesionale de pe piata muncii actuale. Cursantii care vor absolvi aceasta calificare au sansa sa profeseze ca analist programator, tehnician echipamente de calcul, administrator retele locale si de comunicatii sau ca tehnician infrastructura retele de telecomunicatii.Un domeniu atractiv si creativ este domeniul Productie media unde imaginatia se impleteste cu creatia. Elevii acestei specializari au sansa sa studieze timp de 2 ani arta de a fi cameraman/fotoreporter, editor de imagine sau asistent regizor artistic. Cei pasionati de lumea filmelor pot deveni operatori de sunet sau tehnicieni iluminare filmare.Pe langa cele 4 calificari mentionate si recunoscute la nivel national si pe teritoriul Uniunii Europene,ofera:- educatie de calitate, in conformitate cu standardele internationale din domeniul sanitar;- un cadru modern pentru activitatea teoretica si practica;- cele mai noi metode de predare-invatare;- profesionisti cu experienta ce sustin activitatea didacticaÔ×íVino si TU lade la 1 septembrie 2019!