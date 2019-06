Alege un Lider si vei deveni un Lider! Admitere 2019 la ASE

Ziare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti iti ofera oportunitatea de a face parte dintr-o universitate de prestigiu, cu cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii autohtone si care este liderul invatamantului superior economic si de administratie publica din Romania si Europa de Sud-Est.La Academia de Studii Economice din Bucuresti ai posibilitatea sa studiezi la unul dintre cele 24 de programe universitare de licenta in limbile romana, engleza, franceza sau germana, in domeniile Stiinte economice, Stiinte administrative, Sociologie si Limbi moderne aplicate.Poti continua studiile la unul dintre cele 76 de programe universitare de masterat , dintre care doua sunt Master in Business Administration (MBA) si, de ce nu, sa urmezi studiile doctorale in unul dintre cele 10 domenii. Detalii despre admitere gasesti pe pagina special dedicata Admitere ASE 2019 - www.admitere.ase.ro ASE vine cu o serie de oportunitati pentru studentii sai.Avand o pozitie excelenta pe harta capitalei, cele 7 cladiri ale campusului universitar in care se desfasoara toate cursurile si seminariile se afla in centrul Bucurestiului, in zona Piata Romana. Aici poti studia in spatii moderne de invatamant: sali de curs si amfiteatre dotate cu tehnologii de ultima generatie, 10 sali de lectura cu peste 400.000 de volume, sali de sport ultramoderne etc.Universitatea noastra ofera studentilor peste 5.000 de locuri de cazare in cele 12 camine proprii, toate situate in zonele centrale ale orasului, cu accesibilitate la mijloacele de transport in comun.De asemenea, poti servi pranzul sau cina la una dintre cele doua cantine ale ASE, situate in Piata Romana si campusul Moxa. Un meniu costa in jur de 10 lei, iar mancarea este delicioasa.Cu siguranta, studentia este cea mai frumoasa etapa din viata unui om. Este perioada in care te consideri suficient de matur incat sa poti lua singur decizii. Devenind student la ASE, poti beneficia de numeroase oportunitati pentru dezvoltarea ta personala si profesionala.In timpul anilor de facultate, Academia de Studii Economice din Bucuresti iti ofera oportunitatea de stagii si programe de internship la mari companii romanesti si multinationale. In fiecare an, ai ocazia sa participi la Targul de Joburi ASE Job & Internship Fair, dedicat in exclusivitate studentilor si absolventilor ASE.Dupa absolvirea facultatii ai sanse reale de a te angaja in companii multinationale, banci si institutii financiare, autoritati si institutii publice nationale si europene, organizatii guvernamentale si non-guvernamentale, diplomatie, institutii de invatamant (pre) universitar, institute de cercetare, firme de consultanta, audit si evaluare financiara, companii de IT, publicitate, vanzari, agentii de turism si in multe alte locuri. ASE este universitatea cu cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii autohtone - 81,35% dintre acestia se angajeaza in mai putin de 3 luni de la terminarea facultatii. ASE a pregatit peste 300 000 de absolventi, deveniti specialisti de top in Romania sau in strainatate.Voluntariatul este o experienta de neuitat si vei invata o multime de lucruri noi, vei cunoaste persoane creative si vei creste alaturi de ele. Voluntariatul este o rampa de lansare catre companiile mari, implicandu-te in proiecte care vor ajuta la formarea viitoarei tale cariere. Este una dintre caile cele mai frumoase de a te forma si de a te pregati pentru ceea ce vei deveni.In cadrul ASE ai numeroase asociatii studentesti, unde vei avea posibilitatea sa-ti dezvolti competentele si pasiunile, dar si sa te poti implica in evenimente culturale, educationale, de responsabilitate sociala, sportive si conferinte organizate de ASE, mari companii si alte institutii, in activitati de binefacere. Daca iti place sa fii activ, te poti implica si in activitatea de pregatire pentru situatii de urgenta in cadrul proiectului Academia SpErantei - Voluntariat din iubire pentru viata, realizat in parteneriat cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Ministerul Afacerilor Interne.Academia de Studii Economice din Bucuresti ofera anual cca 3 400 de burse de performanta, de merit, sociale sau ajutor ocazional. Valoarea burselor este intre 580 - 1 400 lei. ASE vine in sprijinul studentilor cu programul Erasmus pentru mobilitati internationale. Anul acesta ASE ofera peste 500 de burse Erasmus.Ai astfel ocazia ca pentru o perioada de timp, de un semestru sau un an universitar, sa studiezi si sa cunosti viata studenteasca si in alte universitati din lume. Intreaga perioada de studiu in strainatate iti este recunoscuta la facultatea ta din ASE. Venim in sprijinul tau oferindu-ti posibilitatea de a-ti perfectiona cunostintele de limbi straine urmand unul dintre cele 9 cursuri facultative, gratis, pe perioada studentiei.Daca esti sportiv si iti place sa participi la competitii, te poti inscrie in echipele ASE de fotbal, baschet, tenis, handbal sau tenis de masa. Ne mandrim ca suntem campioni la diferite competitii sportive nationale si internationale. Cel mai recent titlu obtinut este al echipei de baschet masculin a Academiei de Studii Economice din Bucuresti - vicecampioana a Romaniei, la finala Campionatului Universitar National, desfasurata la Pitesti, in perioada 31 mai - 2 iunie 2019.Ca student la ASE ai ocazia de a beneficia de vacante inedite, alaturi de prietenii/colegii tai intr-una dintre taberele studentesti de la munte sau de la mare, oferite gratuit de ASE cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului. Totodata, te poti inscrie la scolile de vara organizate de facultatile ASE: Bucharest Summer University, Data Science International Summer School, Scoala de Vara "How to manage change - Challenges of globalisation - The Digitisation Revolution", Universitatea de vara "Sanatate si frumusete prin turism", Statistic Summer School, Antreprenoriat si Limba Germana, Antreprenoriat si Limba Franceza.Implica-te, fii activ si alege un Lider! Cu siguranta vei deveni un Lider!ASE ureaza succes candidatilor sai la toate programele universitare de licenta, masterat si doctorat!Film de prezentare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti -