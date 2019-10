Aniversarea celor 30 de ani de parteneriat Romania-SUA, intr-un proiect desfasurat de George Washington University alaturi de Universitatea de Vest din Timisoara

Ziare.

Proiectul, organizat in cadrul parteneriatului romano-american, are ca scop stimularea schimburilor culturale si educationale si este rezultatul colaborarii dintre Guvernul roman, prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instalat in Romania in perioada 1945-1989, Universitatea George Washington, Universitatea de Vest din Timisoara si Federatia Loja de Onoare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 - LORD '89.Rectorul Universitatii de Vest din Timisoara face parte din delegatia Romaniei, ce va fi prezenta la acest eveniment de deschidere, alaturi de Laurentiu Coca - Secretar de Stat, Cristian Sefer - presedinte al Comisiei parlamentare a revolutionarilor din Decembrie 1989, si Petrica Balint, consilier guvernamental, lider de organizatie a fostilor luptatori in Revolutie."Programul acestui eveniment de aniversare a Revolutiei Romane, inceputa la Timisoara, prin care romanii si-au recastigat libertatea acum 30 de ani, este dedicat amintirii si evocarii momentelor revolutionare, dar este orientat si spre viitor, in directia prospectarii unui dialog universitar dintre UVT si George Washington University, prin care sa definim un potential schimb academic romano-american", subliniaza rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea.Programul include intalniri ale delegatiei romane cu reprezentantii Universitatii George Washington, o institutie academica americana de frunte, dar si vizitarea mai multor institutii americane: Congresul SUA, Muzeul de Istorie, Biblioteca Congresului, Curtea Suprema, Muzeul Holocaustului SUA, Institutul pentru Studii europene si ruse, Facultatea Elliott School pentru Relatii Interntionale. In desfasurator se afla si participarea la un seminar despre Memoria conflictelor, intr-un grup de lucru despre Revolutia Romana.Pe 23 octombrie, Muzeul Universitatii George Washington va gazdui evenimentul "30 de ani de la Revolutia romana din 1989", la care va participa si rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, in cadrul caruia ambasadorul Romaniei in Statele Unite, Excelenta Sa, domnul George Cristian Maior, alaturi de prof.univ.dr. Dennis Deletant, profesor de studii romanesti la Universitatea Georgetown, vor propune o proiectie asupra istoriei recente si evolutiilor contemporane ale Romaniei si vor sustine un dialog public cu participantii.