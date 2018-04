ANOSR cere Ministerului Educatiei sa spuna care au fost criteriile de alocare a locurilor bugetate: Stop canibalizarii in mediul universitar romanesc!

Sa argumenteze fundamentarea in baza careia a ales numarul de locuri pentru absolventii din mediul rural si domeniile prioritare, fata de propunerea initiala CNSPIS;

Sa argumenteze motivul pentru care a eliminat criteriul C1 (numar studenti cu taxa) drept criteriu in stabilirea domeniilor prioritare;

Sa ia in considerare pilotarea unor alocari pentru domenii vulnerabile;

Sa aduca la cunostinta publicului situatiile concrete pe care s-a bazat in fundamentarea locurilor bugetate, pentru fiecare universitate in parte;

Sa nu produca "socuri institutionale" prin scaderi masive de locuri bugetate la anumite universitati; Acestea sa se realizeze treptat si sa porneasca de la anumiti indicatori de performanta;

Intr-un comunicat remis vineri sub titlul "", ANOSR arata ca a analizat atent repartizarea preliminara a locurilor bugetate la ciclurile de studii licenta si masterat, respectiv a granturilor doctorale pentru anul universitar 2018-2019, criticand modul in care se poarta dezbaterea in spatiul public si cerand o repartizare "echitabila, corecta si predictibila a locurilor finantate de la bugetul de stat"."Lipsa formulelor exacte de calcul si faptul ca nu a fost pusa in dezbatere ultima varianta a modului in care au fost alocate aceste locuri bugetate au condus la caderea in derizoriu a elementelor pozitive, fapt care este deranjant.De asemenea, lipsa unei dezbateri ample asupra acestui subiect a condus o lipsa de predictibilitate in privinta finantarii unor universitati. (...) Solicitam Ministerului Educatiei Nationale o serie de clarificari prin care sa demonstreze ca locurile bugetate nu au fost alocate discretionar, pornind de la anumite criterii politice", se arata in comunicatul citat.ANOSR remarca, printre altele, faptul ca "taierea brusca a 23,5% din totalul de granturi doctorale alocate Universitatii din Bucuresti conduce la dificultati financiare semnificative", iar acest "soc institutional" ar fi trebuit evitat."In plus, redistribuirea granturilor doctorale in conditiile in care scolile doctorale din Romania nu au fost evaluate in vederea acreditarii reprezinta o. Consideram ca printre beneficiarii redistribuirii acestor granturi se numara siin vederea functionarii, daca ar fi evaluate in baza unei metodologii de bun-simt", sustine ANOSR.Pe de alta parte, federatia remarca si faptul ca "mare parte din universitatile afectate se bucura de un prestigiu academic ridicat si de o vizibilitate internationala, prin prezenta in diverse clasificari si prin contributia stiintifica a comunitatilor academice", criticandu-l pe ministrul Valentin Popa ca prin decizia luata afecteaza universitatile performante, in loc sa le sprijine.In aceste conditii, ANOSR solicita Ministerului Educatiei:"In cel mai scurt timp, ANOSR va realiza o analiza detaliata a impactului sistemic si particularizat pe care masurile propuse de minister il au si va veni cu propuneri concrete pentru utilizarea unor coeficienti si a unor sporuri de corectie legitime, echitabile si justificate", se arata in comunicatul citat.La randul sau,, critica, care face ca universitatile publice sa fie "eminamente dependente de acest locuri bugetate", si subliniaza ca "transparenta si predictibilitatea sunt elemente cheie in orice sistem de educatie modern"."Echitatea nu reprezinta o valoare care ar trebui promovata in detrimentul calitatii, acestea fiind complementare si constituind elemente de baza ale oricarui sistem educational", mai spune Marius Deaconu., atingand un numar de 100 de organizatii membre, care lupta impreuna pentru mentinerea in functiune a mecanismului miscarii studentesti.La nivel national, ANOSR este parte a Aliantei pentru o Romanie Curata si membra in Consiliul Tineretului din Romania. De asemenea, federatia este reprezentantul legitim al studentilor din Romania la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizatiei Europene a Studentilor (ESU - European Students' Union), singura structura europeana care reprezinta studentii, se mai arata in comunicatul citat.C.B.