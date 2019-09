Anul universitar incepe la 1 octombrie, dar unele facultati au furat startul

Ziare.

De exemplu, la Politehnica Bucuresti, cursurile au inceput inca saptamana aceasta, iar La ceremonia de deschidere a noului an universitar a fost prezent si ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Hurduc.In schimb, la Academia de Studii Economice Bucuresti, deschiderea anului este luni, 30 septembrie. Si Universitatea Bucuresti isi deschide portile luni.Tot luni are loc si ceremonia de deschidere a anului la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, eveniment la care participa si presedintele Klaus Iohannis Prima vacanta a studentilor potrivit calendarului anuntat de minister va fi in perioada 21 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020, iar prima sesiune de examene, cea de la finalul semestrului I, incepe pe 19 ianuarie.Din 10 februarie, timp de o saptamana va fi vacanta.Semestrul II se va desfasura in perioada 17 februarie - 28 iunie 2020.