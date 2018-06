Consortiul Universitaria: Conducerea Consiliului National al Rectorilor trebuie depolitizata

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) transmis, duminica, in rezolutia adoptata la finalul reuniunii Consortiului Universitaria se arata ca CNR este obligat sa isi arate autonomia fata de Ministerul Educatiei Nationale, nu vasalitatea si obedienta fata de acesta."Reprezentantii universitatilor Consortiului Universitaria au subliniat necesitatea adoptarii unor masuri legate de calitatea invatamantului superior, finantarea acestuia, restrictiile si obligatiile financiare ale universitatilor, necesitatea reevaluarii scolilor doctorale si a criteriilor de clasificare a universitatilor.Consortiul Universitaria apreciaza ca datoria Consiliului National al Rectorilor (CNR) este si aceea de a reprezenta universitatile in relatia cu factorul politic si, in anumite segmente de activitate, chiar cu societatea civila.Pentru a-si indeplini corect si eficient aceasta functie,(...) prin neimplicarea totala a membrilor acesteia in orice activitate de natura politica.", se arata in documentul citat.De asemenea, Consortiul Universitaria solicita ca rolul si impactul universitatilor membre in Consiliul National al Rectorilor sa fie proportionale cu locul universitatii respective in sistemul de invatamant superior din Romania, confirmat de performanta si prestigiul institutiei de invatamant, precum si de dimensiunea comunitatii academice.In cazul in care aceste seturi de bune practici nu vor fi implementate in cadrul Consiliului National al Rectorilor, Consortiul Universitaria va lua in calcul formarea unei noi structuri colegiale care sa corespunda acestor standarde.Pe de alta parte, universitatile din Consortiul Universitaria solicita Ministerului de Finante ca veniturile proprii ale universitatilor sa ramana la dispozitia acestora fara a fi necesara deblocarea soldurilor de catre ministerul de resort."Sustinem implicarea activa a Consortiului Universitaria in comisiile de analiza si elaborare a modificarilor Legii Educatiei Nationale nr. 1/ 2011, apreciind ca orice discutie referitoare la o noua lege a educatiei nu poate fi legitima fara implicarea reprezentantilor universitatilor membre ale Consortiului - universitatile romanesti clasate pe primele pozitii la nivel national in ierarhizarile internationale, in topul preferintelor angajatorilor si ale studentilor", se subliniaza in rezolutie.Totodata, membrii Consortiului sustin clasificarea universitatilor din Romania exclusiv pe baza unei metodologii care sa recunoasca si sa recompenseze excelenta academica si solicita redistribuirea de catre MEN a locurilor bugetate ramase neocupate in urma sesiunii de admitere din iulie, la nivel national, catre universitatile din Consortiu, avand in vedere ca cifrele de scolarizare ale acestora au fost reduse in urma alocarii preliminare din luna aprilie.Din Consortiul Universitaria fac parte Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara si Academia de Studii Economice din Bucuresti.