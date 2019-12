Cu doctoratele plagiate la control: Iordache a scapat, Vulpescu a pierdut titlul, Netejoru e ajutat de Academia de Politie

Generalul SRI (r) Sorin Cosma

Fiica si ginerele lui Gabriel Oprea (Ana Maria Tudor si Alexandru Marius Tudor)

Corina Mihaela Jijiie, fosta judecatoare la ICCJ

"inca un lot consistent de fosti angajati SRI, doctori plagiatori de la Academia SRI"

Informatiile au fost publicate vineri pe Facebook de jurnalista, cea care a dezvaluit mai multe cazuri de plagiat la nivel inalt.Conform sursei citate, in sedinta de azi CNATDCU a mai decis retragerea titlului de doctor in cazul fostului, care a plagiat 16 pagini, insa acesta are la dispozitie cale de atac.fostul sef al Comunitatii Nationale de Informatii si fost consilier al presedintelui Traian Basescu ramane si el fara titlul de doctor. Poate contesta", mai precizeaza Emilia Sercan.In schimb,, dupa ce contestatiile le-au fost respinse, urmatorii:Emilia Sercan dezvaluie ca "".Blocata ramane si analiza tezei procurorului, pe motiv ca "rapoartele de lucru nu au fost semnate de membrii comisiei de experti".Intr-un comentariu la postarea pe Facebook se semnaleaza faptul ca, desi au trecut trei ani, inca nu a fost solutionat in CNATDCU un alt caz foarte vechi, cel al, din cauza ca Academia de Politie sustine ca dosarul e la Parchet, desi Parchetul a clasat cazul.C.B.