Cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii, universitatile pot organiza admitere online

Universitatea de Vest din Timisoara lanseaza un semnal public pentru mobilizare si identificare de solutii prin care sa fie administrate, cu mare precizie, viitoarele procese de admitere online din invatamantul superior, prin utilizarea instrumentelor disponibile si dezvoltarea unor instrumente specifice de preluare online a datelor despre absolventii de invatamant preuniversitar, solutii care pot fi implementate in relatia universitatilor cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.Avem in vedere, astfel, elaborarea unei solutii de acces online la datele absolventilor examenelor de Bacalaureat, in termenii prevederilor Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 3107/27.01.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare, dar si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.Propunem asigurarea accesului la baza de date a MEC pentru universitatile care urmeaza sa organizeze procesele de admitere online in acest an, prin intermediul unui API securizat, pentru interogarea in timp real a datelor absolventilor de examene de Bacalaureat, date existente in SIIIR.Aceste date sunt relevante pentru procesele de admitere online, referindu-se la caracteristicile de identificare ale posesorilor de Diploma de Bacalaureat, la date despre liceul absolvit, cat si la date caracteristice si individuale ale diplomelor., accentueaza utilitatea unui astfel de demers unitar, pe relatia dintre universitatile din Romania si MEC: