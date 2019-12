"Cum vom deveni o universitate de Baragan" - Scrisoare deschisa impotriva candidaturii lui Laurentiu Vlad la rectoratul Universitatii din Bucuresti

Ziare.

com

Daca va intrebati cum ar putea arata Universitatea din Bucuresti sub conducerea d-lui Laurentiu Vlad, incepeti, va rog, prin a lua cunostinta despre starea in care se afla FSP-UB dupa 10 ani de conducere exercitata direct, ca decan, sau indirect, ca prorector, de dl. profesor Vlad: o facultate profund divizata, impartita in doua, locuita de neincredere, teama si de cadre didactice care, in multe cazuri, se evita reciproc si nu-si mai vorbesc de ani de zile.O facultate in care domina o viziune pur antagonica a relatiilor dintre membrii ei si in care colegialitatea a fost marginalizata de exhibitionismul agresiv al alinierilor partizane. O comunitate academica asupra careia dl. Laurentiu Vlad si-a asezat autoritatea nu bazandu-se pe modesta sa reputatie intelectuala, ci pe capacitatea de a defini in chip profitabil siesi pe "dusmanii", respectiv pe "prietenii" din sanul facultatii.Ma bucur sa spun ca, de curand, revolta majoritatii colegilor contra acestei stari de lucruri s-a concretizat, iar fostul decan si actualul prorector Laurentiu Vlad nu a fost ales membru in Consiliul propriei sale facultati, in ciuda celor trei incercari pe care le-a facut. Dezavuat, cu ocazia alegerilor, in sanul FSP-UB, nu a ezitat, totusi, sa isi depuna candidatura la functia de Rector al Universitatii din Bucuresti. Nu este nevoie sa adaug ca dl. Vlad, care si-a promovat candidatura in mai multe facultati din universitatea noastra, nu a indraznit sa-si prezinte aceasta candidatura si in fata colegilor din propria facultate.Dl. prorector Laurentiu Vlad se infatiseaza, cui vrea sa il creada, drept un candidat "antisistem", preferand sa faca uitata apartenenta sa, de 10 ani incoace, la "sistemul" de care acum se delimiteaza si ale carui exigente administrativ-birocratice apasatoare le-a reprezentat cu un afisat sentiment de superioritate. O apartenenta la "sistem" care nu a ajutat, sub nici o forma, facultatea sa. Decanul, prorectorul si secretarul de stat Laurentiu Vlad n-au impiedicat in nici un fel transformarea propriei facultati in nomadul de serviciu al Universitatii din Bucuresti, cu 3 sedii schimbate in cativa ani, sub semnul degradarii continue a conditiilor in care predau si invata profesorii, respectiv studentii FSP-UB. Este adevarat ca, intr-o singura ocazie, dl. Vlad a gasit o "solutie": fixarea sediului facultatii la capatul vestic al cartierului Militari, putin mai incolo de Autogara. A trebuit ca proprii sai colegi sa ajunga in pragul rascoalei, pentru ca "solutia Militari" sa fie abandonata.Fie si numai prin prisma acestui exemplu de delasare si indiferenta ma feresc sa imi imaginez cum ar arata management-ul universitatii noastre daca l-ar avea la carma pe dl. Laurentiu Vlad. Nu ma feresc, insa, sa imi inchipui cum ar arata exercitarea autoritatii la varful universitatii. Dl. Vlad a controlat Facultatea de Stiinte Politice creand si mentinand, timp de zece ani, un departament unic ce reuneste azi toate cele 41 de cadre didactice (candva si mai multe). Aceasta dorinta de a exercita un control cat mai complet si care l-a dus, printre altele, la un veritabil razboi cu secretariatul facultatii, razboi ajuns, pana la urma, in instanta, a dat nastere unei atmosfere profund degradate si degradante in facultate.Pe de alta parte, << decanul prezent >>, asemeni << prorectorului prezent >> din ultimii ani - nu a gasit timp nici sa salute, din 2012 pana astazi, pe vreunul dintre cei 30 de profesori francezi care au predat, in aceasta perioada, studentilor, care erau si ai sai, din Facultatea de Stiinte Politice. Motivul? Programul de master cu dubla diploma in cadrul caruia colegii de la EHESS-Paris veneau sa predea nu depindea de dl. Laurentiu Vlad....Acum patru ani, in urma indepartarii - abuzive si socante prin brutalitatea ei - din functia de prodecan a uneia dintre colegele noastre, un grup de profesori, printre care si autorul acestor randuri, au semnat un memoriu public in care aceste practici si aceasta atmosfera erau denuntate. Decanul, pe atunci, Laurentiu Vlad era acuzat, printre altele, de "un comportament cu totul rupt de traditiile si normele comportamentului academic", caracterizat prin "explozii nervoase, injuraturi si limbaj inacceptabil utilizat in relatia cu colegii".Dl. Vlad nu a respins niciodata aceste acuzatii publice, dar nici nu si-a corectat, de atunci, comportamentul. Umilintele si intimidarile au continuat. Din cauza lor colega noastra a parasit, in cele din urma, facultatea si universitatea. Colegii mai tineri au avut de suferit cu deosebire, asistenti ale caror CV-uri il surclaseaza, uneori, pe cel al d-lui Vlad, impiedicati, ani la rand, sa avanseze si care asteapta acest lucru si astazi. Acest comportament si aceste practici nu trebuie propulsate, prin votul nostru, la varful Universitatii din Bucuresti. Este deja inacceptabil si suficient de rusinos ca ele au trebuit sa fie suportate, de zece ani incoace, de profesorii Facultatii de Stiinte Politice.Atat eu cat si numerosi colegi din Facultatea de Stiinte Politice am putea lesne inmulti exemplele de acest fel, care au afectat grav climatul din sanul facultatii noastre si imaginea acesteia in interiorul universitatii. Am putea vorbi, de pilda, despre sedintele departamentului unic transformate in sedinte de infierare si umilire publica a unuia sau altuia dintre membrii facultatii, sub directul patronaj al d-lui Vlad. Sau despre scoala doctorala a Facultatii de Stiinte Politice, devenita, din cauza relativei sale autonomii, tinta a unor atacuri duse si exhibate pana la nivelul universitatii.Avem o ultima sansa, in turul al 2-lea al alegerilor, sa evitam compromiterea universitatii noastre. Dreptul de a ne alege prin vot universal Rectorul nu trebuie sa duca la degradarea nivelului de conducere si reprezentare al Universitatii. Daca s-ar intampla astfel, consecintele le vom suporta cu totii, la o scara care depaseste cu mult pe cea a Facultatii de Stiinte Politice. De aceea, am decis sa ma adresez colegilor mei, colegilor nostri, ai celor care, in aceasta facultate, stim foarte bine - si am platit un pret ca sa aflam - cine este cu adevarat dl. Laurentiu Vlad.Domnia sa si-a asigurat, oricum, de o trista maniera, locul in istoria Universitatii din Bucuresti candidand, in ciuda unui CV inacceptabil de modest, la un fotoliu pe care l-au ocupat personalitati al caror urmas dl. Vlad nici nu visa sa fie pe vremea cand hybris-ul sau frust nu-i dadea ghes cum se intampla astazi. Cu o carte aparuta la o editura franceza pe cheltuiala Universitatii din Bucuresti dupa ce a devenit prorector, niciodata invitat sa predea in vreo universitate straina, cu un numar jenant de mic de participari la colocvii desfasurate in strainatate (11 in 28 de ani!), dl. Vlad concureaza, prin CV-ul sau, cu unii dintre asistentii din propria-i facultate. Faptul ca acest lucru, precum si intreg comportamentul sau in functiile de conducere pe care le-a ocupat, nu il impiedica sa aspire la functia de Rector trebuie sa fie un semnal de alarma pentru noi toti.Pentru ca, desi este, poate, intentia d-lui Vlad, noi nu dorim sa vedem cum aceasta universitate coboara la nivelul universitatilor de Baragan care au inflorit in perioada tranzitiei prin iresponsabilitatea debusolatului nostru Minister al Educatiei.