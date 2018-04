De ce nu e pregatita scoala sa formeze Generatia Z?

48% dintre elevii chestionati opteaza pentru urmarea cursurilor unei universitati de stat, in timp ce 52% ia in calcul varianta ambelor forme de invatamant, particulara si de stat;

necesitatea consilierii elevilor pe parcursul liceului;

profesori mai bine informati si ancorati in realitatea contemporana;

inlocuirea materiilor inutile din programa scolara precum muzica sau desenul cu materii precum "Dezvoltarea personala";

crearea unui mediu educational bogat prin amenajarea unei biblioteci si a unui laborator de informatica dotat corespunzator;

posibilitatea alegerii materiilor la care fiecare elev doreste sa fie examinat la examenul de bacalaureat;

organzarea mai multor activitati extrascolare care sa incurajeze elevul sa fie un spirit liber si deschis;

existenta interna a unor programe de pregatire pentru examenele de admitere la facultate.

Conceptul de baza de la care s-a plecat a fost intelegerea viziunii elevilor asupra mediului scolar precum si a traseului profesional pe care vor sa-l urmeze dupa finalizarea studiilor.Astfel, reprezentantii institutiei haretiste au intrat in contact cu generatia Z, prima generatie tanara care traieste intr-un mediu foarte divers si puternic tehnologizat, pentru care regulile nu exista, generatie ce urmeaza sa intre acum pe piata muncii.Sesiunile libere de discutii avute cu peste 3.000 de liceeni au aratat dorinta tot mai mare a acestora de a avea parte de o educatie personalizata si de oportunitati de dezvoltare personala si profesionala in acord cu profilul lor psihologic si temperamental.Anticipand aceasta nevoie, Universitatea Spiru Haret , in colaborare cu specialisti din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC), a oferit o solutie la aceasta problema cu care se confrunta generatia actuala de liceeni.Folosind instrumente specializate, prin intermediul CCOC, elevii sunt in continuare ajutati sa abordeze situatii precum: motivatia personala, urmarea unei facultati potrivite, primul pas in cariera, pregatirea portofoliului de angajare, oportunitati de dezvoltare personala si profesionala.La sedintele gratuite de Consiliere si Orientare in Cariera se pot inscrie in continuare toti liceenii interesati de alegerea unei cariere potrivite, pe adresa pr@spiruharet.ro ", afirma Ana-Stefania, eleva in clasa a XII-a.Un alt aspect stringent pentru aceasta generatie il constituie lipsa practicii care sa sedimenteze teoria dobandita atat in cadrul liceului cat si pe parcursul anilor de studiu ce vor urma. Astfel, Universitatea Spiru Haret pune la dispozitia viitorilor studenti diverse parteneriate cu mediul de afaceri ce ofera stagii de practica de specialitate, activitati de voluntariat, internship-uri si locuri de munca.Nu in ultimul rand, rezultatele analizei raspunsurilor la chestionarul aplicat elevilor privind satisfactia acestora in raport cu scoala, au scos la iveala urmatoarele:Pentru a veni in intampinarea nevoilor elevilor, un alt punct forte al proiectului "Liceenii" este acela ca ofera elevilor oportunitatea de a beneficia de cursuri gratuite de pregatire pentru examenul de Bacalaureat la disciplinele Limba Romana si Matematica, acestea fiind sustinute de cadrele didactice in incinta Universitatii Spiru Haret Proiectul "Liceenii" va cunoaste noi axe de dezvoltare in viitorul apropiat cu focus pe implementarea unor workshop-uri si conferinte adresate directorilor de licee, dar si organizari de evenimente cu tematici de interes sustinute de invitati de marca.