Dezbatere-eveniment la Iasi: Cum va arata economia viitorului si ce rol joaca inventica romaneasca?

inventii brevetate in ultimii 7 ani sau in curs de brevetare

proiecte de cercetare (Master, PhD sau corporate)

produse care sunt deja lansate pe piata, foarte atractive si cu grad ridicat de inovare

Initiativa apartine INACO si Forumului Inventatorilor Romani, dupa cum se precizeaza pe pagina de Facebook special dedicata acestui eveniment. Organizata in contextul aniversarii a 100 de ani de la crearea Statului roman, dezbaterea va incepe la ora 15:00, la Palatul Culturii din Iasi, facand parte din cadrul mai larg al celei de-a X-a editii a EUROINVENT (European Exhibition of Creativity and Innovation), precizeaza sursa citata."La evenimentele care se vor desfasura sub marca EUROINVENT, in aceasta perioada, la Iasi, sunt asteptate delegatii din peste 20 de tari, atat din Uniunea Europeana, cat si din alte tari de pe toate continentele.. In acest sens, la eveniment participa cercetatori si inventatori prin asociatii, fundatii sau institutii specializate in dezvoltarea creativitatii", subliniaza organizatorii evenimentului.In cadrulvor fi prezentate:EUROINVENT este un "eveniment european de elita", singurul din Romania care se desfasoara cu sprijinul IFIA - International Federation of Inventors' Associations si WIIPA - World Inventions Intellectual Property Associations, subliniaza sursa citata.C.B.