Disputa universitati - ministerul Educatiei: Prostie sau decizie politica? Unde ar trebui sa mearga banul public?

Context: Cum arata clasificarea universitatilor, facuta in mandatul lui Daniel Funeriu

Ziare.

com

De cateva zile, suntem martorii unui conflict deschis intre ministrul Educatiei, Valentin Popa, si Universitatea Bucuresti, in principal, ale carei critici sunt sustinute de alte doua mari universitati din tara: Babes-Bolyai din Cluj si Universitatea de Vest, din Timisoara.Un conflict care mocnea chiar de cand actualul ministru si-a preluat mandatul, dar care a escaladat in aceasta saptamana, in urma deciziei lui Valentin Popa de a realoca locurile pentru anul scolar urmator: a luat, in principal, de la cele trei universitati de prestigiu, in vreme ce Universitatea Suceava, unde a fost rector, iese pe plus.S-a vorbit ironic, s-au facut remarci dure despre "noii boieri medievali ai invatamantului" si despre cum Universitatea Bucuresti nu isi merita calificativul de universitate de incredere acordat de ARACIS. De ce atata suparare pe o distribuire a locurilor intre universitati? Unde e locul studentului in toate astea, care e paradigma educationala, unde vrei sa ajungi?Daca rectorul Mircea Dumitru vorbeste despre cunoastere si performanta, ministrul Valentin Popa ii pune pe masa argumentul cererii de pe piata. Un argument vulnerabil, spune fostul ministru al Educatiei Mircea Miclea, care ne aduce aminte caL-am intrebat, asadar, pe Mircea Miclea care sunt discutiile care trebuie purtate in acest conflict si care sunt temele false."Intai trebuie recunoscut faptul ca fiecare guvern are dreptul sa stabileasca prioritati de dezvoltare a educatiei si cercetarii si deci sa aloce locurile in functie de aceste prioritati.Insa, daca vrei sa faci o alocare in functie de prioritatile tale si vrei o redistribuire a locurilor, atunci, pentru a-ti sustine prioritatile tale. Mai este o posibilitate: sa iei in mod egal de la toate universitatile si sa redistribui apoi pentru programele prioritare.Or, ceea ce am vazut acum a fost ca s-au luat locuri de la cei mai perfomanti, pentru a sustine prioritatile, ceea ce mi se pare incorect. Corect ar fi, reiau, sa iei in primul rand locuri de la cei care sunt mai slabi si abia dupa aceea de la cei care sunt mai buni si nu cum s-a procedat", ne explica Mircea Miclea."Poate sa fie o greseala pur si simplu sau poate sa fie si o cheie politica, asa cum s-a interpretat. Mi-e greu sa spun care a fost dintre cele doua: prostia sau o atitudine politica"."Ceea ce se intampla acum nu este decat un efect al unei cauze care s-a intamplat in 2012, odata cu instalarea guvernului Ponta, cand s-au facut modificari la Legea Educatiei si, in acelasi timp, s-a si eliminat atunci ideea de ierarhizare a programelor de studiu, clasificarea universitatilor.Din pacate, atunci am fost foarte putini care am protestat, nici macar cei din Consortiul Universitaria nu au protestat. Atunci s-a facut modificarea, careOr, ce trebuie facut de urgenta este o reevaluare a tuturor universitatilor si a programelor de studiu si atunci vom avea un criteriu clar, obiectiv de distribuire a locurilor", spune fostul ministru."Ministerul este cel care poate sustine aceasta evaluare si este principalul interesat: daca vrei sa gestionezi bine banul public, adica sa dai bani acolo unde este calitate, atunci ierarhizarea este necesara. Daca vrei insa sa gestionezi dupa bunul tau plac si nu dupa criterii de performanta banul public, atunci nu ai nevoie de ierarhizare"."E incorecta abordarea, in urmatorul sens: universitatile trebuie sa dezvolte programe de studiu asa cum cere dezvoltarea cunoasterii si asa cum cere dezvoltarea culturii unei tari. De exemplu, limbile clasice nu sunt neaparat cerute de piata, dar daca intr-o universitate ai cel mai bun departament de limbi clasice din tara si tu vrei ca in tara ta sa fie studiate limbile clasice, atunci tu sustii acel departament, chiar daca el nu e cerut de piata.Tot timpul,. Sigur, si acolo unde este cerut de piata, dar daca intr-un loc calitatea este foarte buna, iese din logica pietei.. Educatia se sustine, ca si cultura, ca si arta nu numai pentru nevoile prezente ale pietei si ale societatii, ci si pentru nevoile viitoare. Un alt motiv este ca"Cheia este asadar ierarhizarea programelor de studii, evaluarea universitatilor si categorizarea lor si atunci, revenirea la varianta initiala a Legii Educatiei, care spunea ca alocarea fondurilor se face in functie de pozitia din clasament a programului de studiu respectiv"."Ca sa fim foarte corecti, nu trebuie sa faca universitatile pe Alba-ca-Zapada, ca nu sunt. Intr-adevar, adesea se intampla sa sustina si programe de studii care au functia de a le sutine normele, nu numai de a raspunde intereselor studentilor. Atunci ele scot din calcul complet piata si ma refer la interesele studentilor. Nu numai programele de studiu, dar sunt si cursuri care adesea sunt introduse in programa universitara pentru a sustine normele unor personaje din departament, in loc sa se centreze pe ce anume au nevoie studentii sa stie", spune Mircea Miclea."Cred ca este un foarte bun prilej, acum, ca universitatile sa isi revizuiasca oferta, pentru a deveni mai centrate pe student si mai putin centrate pe interesele lor. Nu sunt inocente, asta vreau sa spun, ca sa fim foarte corecti".In 2011, Daniel Funeriu si-a asumat in mandatul de la Educatie clasificarea universitatilor , chiar in contextul eficientizarii din punct de vedere al resurselor financiare."Clasificare este un instrument in folosul universitatilor, pentru a-si centra mult mai bine activitatea. In Romania. s-a petrecut o disipare a resurselor, in care foarte multe universitati incercau sa intre in activitati pe care nu puteau sa le duca cu succes la bun sfarsit. De aceea,", a spus Funeriu atunci, intr-o declaratie facuta chiar la Suceava.Potrivit clasificarii din 2011, inintrau: Universitatea din Bucuresti, Universitatea "Babes-Bolay" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea de Stiinte Agricole din Cluj, Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, Universitatea "Petre Poa" din Iasi, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea "Gheorghe Asachi", Universitatea Tehnica din Cluj si Universitatea Politehnica din Timisoara.Aceste universitati au primit atunci cu aproximativ 20% mai multe locuri la master si la doctorat.In categoriaintrau: Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Transilvania, Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative din Bucuresti, Universitatea de Stiinte Agricole din iasi, Universitatea de Stiinte Agronomice din Bucuresti, Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara, Universitatea de Medicina din Targu-Mures.Aceste universitati au primit un numar de locuri aproximativ egal la master si un numar de locuri scazut la doctorat.Restul universitatilor au intrat in categoriaIn 2012 insa, ministrul interimar de atunci al Educatiei, Liviu Marian Pop, a anuntat ca a contestat in justitie rezultatele clasificarii universitatilor si a ierarhizarii programelor de studii.Joi, fostul ministru al Educatiei a criticat, intr-o postare pe contul de Facebook, atat gestul lui Valentin Popa, despre care spune ca serveste votantilor actualilor majoritati, cat si universitatile de traditie, despre care afirma ca nu ar trebui sa primeasca automat mai multi bani, doar pentru ca in 2011 au fost bine clasificate."Inainte de a le da bani mai multi sa vedem ce au facut cu ei atunci cand i-au primit (ca de primit au primit o gramada). Au optimizat procesele administrative? Au redus numarul structurilor administrative (facultati, scoli doctorale) sau s-au labartat si fiecare e sef si sefulet pe tarlaua lui? Mai trebuie vazut raportul dintre numarul de cadre didactice si numarul de functii de conducere si functii administrative", scrie Daniel Funeriu.Pe de alta parte, fostul ministru taxeaza dur decizia lui Valentin Popa de a face redistribuirea locurilor in universitati in acest fel."A facut o porcarie. Dar. Din punct de vedere politic cei care sufera astazi platesc pretul tacerii lor atunci cand le-am facut un bine meritat", mai scrie Funeriu., se intreaba fostul ministru."Doar a profitat de faptul ca, iar atunci cand au avut puterea cei din "universitati de traditie" nu au facut clasificari, ci au filosofat despre "metaclasificari" aiuritoare", este raspunsul.