Ecaterina Andronescu a mototolit doua bancnote si le-a calcat in picioare pentru a le da o lectie absolventilor Politehnica Bucuresti

"Se cuvine ca astazi, promotia pe care o reprezentati sa ii poarte numele (Petrache Poenaru - n.red.) si sa fiti mandri de acest nume. (...) Dragi ingineri tineri, sigur, terminati o scoala de care nu aveti cum sa nu fiti mandri. (...) Sunteti, ati fost studenti ai Universitatii Politehnica din Bucuresti. Fara indoiala, una din cele mai bune universitati pe care le are nu numai Romania, ci si aceasta parte de lume. E o scoala care v-a dat valoare", a declarat Ecaterina Andronescu in fata absolventilor, la eveniment fiind prezent si ambasadorul SUA, Hans Klemm.Ministrul Educatiei a continuat printr-o demonstratie in fata celor peste 3.000 de absolventi de Politehnica."Si, daca vorbim de valoare, dati-mi voie sa fac aici, in fata voastra o incercare. Imi cer scuze celor care stiu ceea ce vreau eu sa fac acum. Am in mainile mele doua bancnote, una este de 100 de lei, alta este de 10 lei si vreau sa va intreb daca le vreti. Le vreti? OK. Atunci, o sa le mototolesc si o sa va intreb daca le mai vreti", a mai adaugat aceasta.Tinerii i-au raspuns in cor ca nu renunta la bancnote si le vor in continuare, chiar daca sunt mototolite."Putem sa mergem mai departe si anume sa le aruncam pe jos si sa le calcam in picioare. Le mai vreti? Da, filosofia acestei experiente este cat se poate de clara, le vreti si mototolite, le vreti si calcate in picioare, pentru ca au valoare.. Si aceasta valoare v-a fost crescuta in scoala pe care astazi o terminati", a precizat Ecaterina Andronescu.Sambata, in pavilionul central de la Romexpo, peste 3.000 de absolventi ai Universitatii Politehnica din Bucuresti au participat la festivitatea de absolvire a promotiei anului 2019, denumita "Petrache Poenaru".La eveniment au fost prezenti ministrul Educatiei, Ecaterina Adronescu, rectorul Universitatii, Mihnea Costoiu si oficialitati straine.