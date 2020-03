Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara va invita la antrenamente fizice online

Ziare.

Incepand din aceasta saptamana, pe canalul de videosharing www.youtube.com al FEFS se afla mai multe filme demonstrative de aerobic, dar si de gimnastica medicala sau alte sporturi.Echipa de specialisti in educatie fizica de la FEFS - UVT va propune sa profitati de disponibilitatile de timp create in aceasta perioada si sa accesati canalul de Youtube FEFS - UVT , unde sunt deja disponibile trei filme demonstrative cu exercitii de aerobic, unul de gimnastica medicala si unul de inot aplicativ si vaslit.Si in aceasta saptamana, echipa de specialisti in educatie fizica de la FEFS - UVT va propune noi ghiduri video pentru antrenamente fizice desfasurate prin indrumare online, care presupun exercitii ce pot fi coordonate de la distanta, prin materiale video demonstrative puse la dispozitie publicului larg prin canalul video dedicat de Youtube FEFS - UVT , la care ii invitam sa se aboneze pe toti cei care practica cu placere antrenamentele de intretinere fizica.va promite un plus de indrumare profesionala pentru intretinerea fizica atat de necesara in aceasta perioada., subliniaza modul in care universitatea se adapteaza permanent la realitatile si limitarile acestei perioade: