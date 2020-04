Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii Bucuresti organizeaza pre-admitere online: Vezi care e oferta de studii

Ziare.

"Indiferent cand va avea loc BAC-ul si cum anume vor fi sustinute examenele de licenta, ne adaptam imprejurarilor si propunem o solutie pentru usurarea admiterii in FSPUB", se precizeaza intr-un comunicat remis luniAstfel, Facultatea de Stiinte Politice "ofera"."Este vorba, mai precis, despre programe de licenta in stiinte politice in toate cele trei limbi, despre un program de licenta relatii internationale si studii europene in engleza, ca si despre unul de studii de securitate in romana.La, FSPUB ofera doua programe in limba engleza - Comparative politics si, respectiv, International Public Affairs, un program de master in franceza, intitulat Politique en Europe, organizat impreuna (diploma dubla) cu EHESS Paris si trei programe de master in romana in Studii Europene, Politica Egalitatii de Sanse si Relatii internationale", se arata in comunicatul citat.FSPUB mai precizeaza ca aceste cursuri "sunt tinute de"."FSPUB primeste in fiecare an studenti din Europa, Africa si Asia si-i trimite la studii, prin programe de cooperare internationala, pe cei mai silitori dintre studentii sai.Absolventii FSPUB au urmat cariere de succes. Actualmente, trei din cei patru secretari de stat din Ministerul de Externe sunt absolventi ai FSPUB. Fostii studenti au ocupat numeroase alte demnitati publice", se mai arata, printre altele, in comunicatul citat.Detalii despre pre-admitere lasi la adresaIn data de 15 aprilie, Senatul (camera decizionala in acest caz) a adoptat proiectul prin care se modifica Legea Educatiei si care permite organizarea admiterii online.Liderul grupului senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a anuntat ca PNL este impotriva acestui proiect de lege, motivand ca actul normativ "este modificat diametral" doar in Senat, in calitate de camera decizionala, si in acest fel "se incalca principiul bicameralismului". El a precizat capregatita pentru aceasta situatie, conform Agerpres arata ca PNL nu a contestat proiectul la CCR, el fiind trimis la promulgare presedintelui Romaniei, care are posibilitatea sa il retrimita la Parlament pentru reexaminare, in cazul in care identifica anumite motive ca sa faca acest lucru.C.B.