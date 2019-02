Falsa doctorita de la Spitalul Ilfov a luat de pe Internet diploma unui absolvent de Jurnalism si a modificat-o

Ziare.

Absolventul respectiv a terminat facultatea in 2008, dupa care si-a postat diploma pe blogul personal."Domnul si-a ridicat personal diploma de la noi, din Sibiu, dar el are un blog, in care sunt afisate diplomele lui, fata - verso, deci a fost foarte simplu ca cineva sa intre in posesia diplomei lui. Diploma a fost descarcata de pe Internet, dupa care photoshopata", a explicat Teodor Boanta, purtatorul de cuvant al Universitatii Lucian Blaga din Sibiu.Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Ilfov, Dan Blendea, a declarat, marti, ca au fost demarate mai multe anchete in urma investigatiei jurnalistice referitoare la femeia care lucreaza de mai multi ani la Sectia de Ginecologie a unitatii, pe baza unui contract de voluntar cu activitate medicala, fara aviz de la Colegiul Medicilor si avand o diploma de absolventa a UMF "Carol Davila", posibil falsa