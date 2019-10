Felul in care muncim se va schimba, Inteligenta Artificiala va deveni un partener al omului aproape in tot ce vom face Interviu

Conferinta a reunit cateva sute de participanti din toate colturile lumii. Cu ce implicatii pentru Romania?

Cum sta Romania din acest punct de vedere si cat de importanta este interconectarea din punct de vedere energetic cu alte tari?

Ce inseamna un Smart Grid?

Nu este riscant?

Se discuta mult despre resursele Pamantului, printre care si cele energetice. Care este opinia dvs, in ce punct suntem la ora actuala?

La conferinta de la UPB ati vorbit, in acest context, despre Inteligenta Artificiala (IA) si Machine Learning (invatare automata). Care sunt beneficiile pentru umanitatate si care sunt marile temeri?

Ca sa nu mai spunem ca robotii nu sunt nici coruptibili, daca e sa ne gandim doar la functionarii publici, de exemplu.

Pentru ca ati vorbit de Ploiesti, nu pot sa nu va intreb cum vi se pare Romania acum, ce v-a atras atentia in mod special cu ocazia acestei vizite.

Cum credeti ca s-a ajuns aici?

Puterea exemplului, cum se spune.

Ce solutii vedeti?

Ziare.

com

Universitatea Politehnica din Bucuresti a organizat anul acesta cea de a 9-a editie a Conferintei Internationale IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe) , un eveniment de mare prestigiu stiintific, cu sute de participanti din peste 40 de tari, atat din mediul universitar, cat si din companii cu capital de stat sau privat.Dezbaterile au urmarit sa puna la dispozitia decidentilor si specialistilor din sectorul energetic informatii care sa le permita elaborarea de noi reglementari in domeniu, stabilirea de prioritati si posibilitatea de a se implementa solutii dezvoltate pe plan international.Participant la conferinta, prof. dr. Marius Stan (foto), fost consilier stiintific principal al ministrului Energiei in Administratia Barack Obama, cercetator principal in Energie Computationala in cadrul Laboratorului National Argonne , profesor asociat la Universitatea Chicago si la Universitatea Northwestern, vorbeste intr-un interviu acordatdespre interconectare energetica prin retele inteligente, despre cum am putea ajunge sa consumam mai putina energie la un confort chiar mai mare, despre activitatile umane cele mai vulnerabile de a fi inlocuite treptat de roboti sau softuri inteligente, dar si despre un lucru care l-a marcat cu ocazia acestei reveniri in Romania si pe care il considera foarte grav.Exista o serie de astfel de conferinte, organizate sub egida unei organizatii internationale (Institute of Electrical and Electronics Engineering Power&Energy Society - IEEE PES ), iar in 2019 a fost aleasa drept gazda Romania.Conferinta a fost organizata de catre Universitatea Politehnica Bucuresti, ceea ce reprezinta un semn de incredere. Dupa parerea mea (si a multora) evenimentul a fost organizat foarte bine. Au existat sesiuni plenare pentru cei 2-300 de participanti, dar au existat si discutii separate pe diverse subiecte.S-a vorbit despre. Specialisti din diverse tari au venit sa spuna cum se face acest lucru la ei. Unii sunt mai avansati, altii au ramas ceva mai in urma.Interconetarea apare pe mai multe niveluri. Chiar si in tara, diverse zone au sub-retele care sunt monitorizate si controlate local, dar care sunt conectate in reteaua nationala. La fel, si reteaua nationala a Romaniei are legaturi cu cele ale tarilor invecinate, carora uneori le livreaza energie electrica, alteori cumpara de la ele. Eu cred ca Romania sta destul de bine la productia energetica si cred ca are o structura echilibrata a tipurilor de energie - termocentrale, hidrocentrale, eoliana si nucleara.. Daca o tara ramane mult in urma fata de celelalte, o sa apara mari probleme la livrari in ambele sensuri.E asemanator cu domeniul transporturilor. Daca ai tari cu sosele foarte bune, pe care masinile vin cu mare viteza, iar in alta sunt drumuri pline de gropi, apar probleme, nu doar tehnice. Asa ca, in general, se incearca armonizarea retelelor de distributie, atat intre tari, cat si in interiorul tarilor.Este vorba despre acel tip de retea care include si oameni, dar si calculatoare care pot sa ajute. Eu propun trecerea la ceea ce as numi o, in care calculatoarele, programele inteligente, pot lua decizii ele cu supraveghere umana minima.E un paradox: cu cat avem mai multa tehnica de calcul - senzori, detectoare controlate de calculatoare - cu atat mai eficienta e reteaua, functioneaza mai bine si se fac economii, dar este si maiE la fel ca si cu o masina. Un calculator bun al unui autoturism model nou controleaza si franele, si directia, mai nou controleaza si daca iesi de pe banda si iti spune sa revii pe banda ta. Pe de alta parte, insa, putem sa ne imaginam un scenariu de cosmar in care cineva dintr-o alta masina preia controlul autoturismului tau si face cu el ce vrea.Vorbim despre ceea ce numim, securitatea sistemului, care este foarte importanta.Un raspuns pentru omenire e greu de dat. Eu zic ca sunt factori care pot sa influenteze consumul energetic - cresterea populatiei, schimbarile climatice, evenimente geopolitice, conflicte militare (de curand au fost in Orientul Mijlociu, care au dus la cresterea pretului la barilul de petrol), tensiuni in America de Sud etc.Insa, eu nu ma gandesc cum sa facem sa crestem productia energetica, ci ma intereseaza mai mult daca putem, astfel incat sa trebuiasca sa consumam mai putina energie, ceea ce ar aduce avantaje nu numai financiare, ci si ecologice.Daca noi am putea sa supravietuim, ca familii sau comunitati, cu mai putina energie la un confort chiar mai mare, ar fi exceptional. Si cred ca se vad deja anumite initiative, idei, despre cum sa obtinem asa ceva.Dau un exemplu "stralucitor" - becurile. Se trece de la becurile cu incandescenta, care consuma multa energie, la becurile cu leduri, care consuma mult mai putin si care initial dadeau lumina alba (chiar ne dureau ochii din cauza lor), iar acum furnizeaza aceeasi lumina calda si galbuie ca si cele vechi. Deci confortul nostru a fost mentinut, iar consumul de energie a scazut.Sper ca astfel de inventii vor continua sa apara, de exemplu in privinta automobilelor, a avioanelor. Va mai dau un exemplu:. Are destule avantaje (poate sa faca anumite obiecte, rapid, in locatii care sunt greu accesibile), dar un alt mare avantaj este ca, uneori, productia are loc cu un consum de energie mai mic, deci vorbim despre eficienta. De exemplu, decat sa obtii un obiect prin turnarea metalului (procedeu costisitor si energofag), uneori il poti obtine prin tiparire 3D la o calitate asemanatoare. Am dat numai doua exemple de cum am putea face ca sa consumam mai putina energie.In prezentare am propus o perspectiva istorica, foarte scurta dar importanta. Daca in anii '70-'80 au aparut calculatoarele care puteau sa editeze texte si sa le salveze pe dischete uriase, pe casete, astazi, toate datele omenirii pot fi condensate dispozitive de stocare (hard disk) de mici dimensiuni sau in cloud (o retea de calculatoare distribuite pe mapamond). Se pot gasi fotografii care arata echivalentele: cate mii de volume de carti incap pe un hard si cate sute de hard-uri incap pe un stick USB. Aceastaeste foarte importanta, nu doar pentru oamenii de stiinta, ci si pentru societate.O alta schimbare importanta a aparut la sfarsitul secolului trecut, prin, cu aplicatii in inginerie, in tehnologie. De exemplu, avioanele erau initial proiectate in tunele cu vant, pentru a imbunatati aerodinamica. Se urmareau curentii de aer, se introducea un tip de fum ca sa se observe ce se intampla. Dar au aparut programe de calculator care, avand forma avionului, puteau sa simuleze care va fi cea mai buna aerodinamica, salvandu-se astfel foarte multi bani. Nu mai spun ca se simuleaza fenomene pe care nu doar ca nu poti, ci chiar nu vrei sa le obtii experimental cum ar fiCred ca acum suntem intr-o alta perioada de uriase transformari. Odata cu aparitia Inteligentei Artificiale si in special a "machine learning" (invatare automata), au aparut algoritmi, programe, care nu mai trebuie programate explicit sa faca anumite lucruri, ci care pot analiza singure date si extrage cunostintele necesare pentru a simula si a prezice ce se intampla. Este cunoscut, care a reusit sa invinga omul la sah, dar intre timp lucrurile au evoluat, avem astfel de exemple in medicina, in avocatura, in resurse umane.Exista deci avantaje - munca oamenilor va fi imbunatatita, usurata, iar eu spun ca, care este mai bun datorita ei, memoria e mai buna, cunostintele sunt mai bune, inteligenta noastra se imbunatateste. Sunt insa si unele ingrijorari, iar cea mai credibila si justificata este caDar asta- revolutia agricola, revolutia industriala - si desi acest lucru pare inevitabil, exista solutii pentru asa ceva. Prima solutie este recalificarea profesionala. De exemplu, intr-un depozit de marfuri sunt mai utili robotii care se duc direct la raft si ridica produsul. Sigur, niste oameni si-au pierdut locurile de munca, dar pe de alta parte e nevoie de mai multi astfel de roboti, care sunt proiectati si realizati tot de oameni. Vorbim despre o schimbare a naturii locurilor de munca, de trecerea de la anumite tipuri de activitati la altele.Iar cele mai vulnerabile sunt activitatile care necesita repetitie. Cineva care lucreaza repetitiv va fi, cel mai probabil, inlocuit de un robot sau de un soft artificial, care pot sa faca totul mult mai repede, nu gresesc asa de mult, si, in timp ce oamenii au nevoie de odihna.Desigur. Vestea proasta este ca nu doar activitatile repetitive sunt in pericol, ci si cele care se bazeaza preponderent pe cunostinte (date, informatii). Spre exemplu,etc.Va dau un alt exemplu: A avut loc. Tuturor li s-au dat niste cazuri si au fost intrebati cum l-ar apara sau acuza pe cel in cauza. Raspunsurile au fost analizate de un juriu, care nu a stiut cine le-a redactat. A castigat de departe software-ul, care avea legislatia la degetul mic, cunostea toate precedentele etc. ().A fost cel mai erudit avocat, dar asta nu inseamna ca un asfel de avocat e si cel mai bun; dupa cum se spune, soarta unui proces e decisa de felul in care procurorul sau avocatul este mai simpatic si reuseste sa convinga juriul sau pe judecator. Personalitatea conteaza. A convinge de vinovatia sau nevinovatia cuiva necesita anumite cunostinte, dar si o anumita personalitate, intuitie, simt al umorului, ceea ce IA nu va avea prea curand. ().Dar mai sunt mai alte probleme, legate de, dar si unele pe care eu le consider nefondate, de exemplu teama ca robotii vor prelua controlul omenirii.Insa, sunt convins ca. Nu spun ca vom lucra mai putine ore, ci ca, avand in vedere tot ce am spus pana acum si ca am convingerea ca, cred ca noua, oamenilor, ne vor reveni activitatile cele mai creative si o sa lasam pe seama IA activitatile repetitive si pe cele bazate pe cunostinte.E ca si in condusul unei masini: fata de acum 20 de ani, cand coborai, ridicai capota si reglai carburatorul, in ziua de azi masina are un calculator care regleaza totul si tu, ca sofer, nu trebuie sa mai faci asta. Tot atunci deschideai o harta ca sa ajungi la Timisoara, poate ca traseul era pe doua pagini, te uitai pe unde trebuie sa o iei, cineva din masina iti spunea cand trebuie sa o iei la dreapta. Acum ai un GPS (software) care isi spune clar ce trebuie sa faci.In prezentarea de la conferinta am dat ca exemplu un anumit proces de sinteza chimica, in care am folosit, a obtinut o modalitate (iar noi nu intelegem cum a procedat, care e partea algoritmica) de a corela parametrii procesului (compozitia chimica, temperatura etc) cu rezultatele - se producea o pulbere. Apoi, softwerul ne sfatuieste ce anume experiment sa facem pentru a obtine particule mai bune. Este un ajutor foarte mare. Eu nu spun ca oamenii nu pot sa faca asta, pot. Insa le-ar fi luat foarte mult timp si un numar mare de incercari. Am facut ce ne-a sugerat si, intr-adevar, rezultatul a fost mai bun.De aceea spun ca rolul calculatoarelor se schimba. Ganditi-va ca acum 70-80 de ani tot ce puteau sa faca calculatoarele era sa adune, sa imparta si sa scada. Acum este altfel. Acum exista apartamente care folosesc "Internetul obiectelor" () in care regulatorul de temperatura pe care il comanzi din masina in timp ce vii spre casa vorbeste cu jaluzelele care se coboara sau se ridica pentru a asigura acea temperatura si coordoneaza umidificatorul etc. Decica raspuns la o cerere de tip general.Vor schimba aceste lucruri viata oamenilor? Sigur. Isi vor pierde unii locurile de munca? Sigur. Lampagii care aprindeau lampile in Ploiesti si-au pierdut slujbele. A fost asta o nenorocire? Nu.Sunt plecat din Romania de 22 de ani si am venit frecvent, anul acesta chiar pentru a doua oara. Observ transformari in societate, desigur in zonele cu care intru eu in contact. Am fost entuziasmat la inceput ca, dupa o perioada de stagnare, a inceput sa se construiasca sau ca s-a trecut la un sistem de tranzactii financiare mai modern. Intotdeauna mi s-a parut si ca nivelul de trai al multor categorii este mult mai scazut comparativ cu cel din alte tari, iar asta trebuie imbunatatit. Am calatorit mult prin tara, am avut surprize mai placute sau mai putin placute despre sosele, autostrazi etc.Mai nou, care pornesc afaceri nu numai pentru a face bani dar si pentru scopuri culturale - de exemplu in cinematografie, in edituri. Asta mi-a placut foarte mult - ca asteptarile din partea guvernului au mai scazut si oamenii se intreaba "Ce putem sa facem noi insine ca sa reusim?".Ce mi s-a parut ca. Ma intristeaza foarte mult caCuvantul de onoare, cum se spune, care este ceva primordial in societatile avansate, dar si in familie sau in grupul de prieteni. In multe locuri din lume a promite ceva (nu neaparat scris, e suficienta si o strangere de mana) si a te tine de cuvant (o sa fiu acolo la ora X, o sa fac asta, te sun la ora aia, iti trimit pe mail documentul etc) este vazut ca ceva foarte important. Uneori chiar mai important si decat aspectele financiare.In toate grupurile sociale pe care le-am intalnit de curand in Romania mi se pare ca "flexibilitatea" e dusa la un extrem care pentru mine este de neacceptat.Oamenii, cu mare usurinta, multi, spun lucruri despre care, chiar atunci cand le spun, ai sentimentul ca ei stiu deja ca nu se vor face. "Te sun la ora..." si nimic. "Ma ocup eu de ..." si nimic.Nu stiu exact ce a condus la asta. Mi se pare ca a te tine de cuvant, a fi corect, a face lucrurile asa cum trebuie nu mai este important. Si mai mult, uneori am sentimentul ca daca te tii de cuvant, esti consideratImi dau seama ca societatea functioneaza totusi, pentru ca daca multa lume este extra-flexibila,si lucrurile merg, pentru ca societatea a adoptat acest sistem.Si mai observ ca astaMa gandesc ca in mass-media au fost prezentate multe astfel de cazuri in care, care au reusit - in cultura, in politica, in alte domenii - si, in loc sa fie sanctionate de societate, oamenii au zis: "Pai, daca merge asa, asa trebuie sa facem si noi".Da.Ca solutii, eu vad doua, si una dintre ele este chiar. Cred ca a incerca fiecare sa se comporte corect intr-o lume care a decazut cumva din punct de vedere moral (a te tine de cuvant fiind doar unul dintre aspecte) este foarte important. A deveni un om de incredere. Poate sa fie foarte greu intr-o astfel de societate.A doua solutie: mi-ar placea sa existedin partea fiecaruia. O reactie. Daca nu reactionezi in vreun fel, daca nu spui macar ca nu e corect ce s-a intamplat, nu te astepta sa se schimbe ceva.Sunt si oameni care tin la onoare, dar din randurile celor cu care am interactionat procentajul a fost mai mic. Ceea ce ma ingrijoreaza este faptul ca acel tip de comportament este acceptat de tot mai multi, tolerat de catre societate. "".Nu se poate sa fie un sir nesfarsit de promisiuni neonorate, de intalniri ratate, de lucruri care nu se fac, de minciuni.. Nu stiu ce a cauzat acest lucru si repet, e concluzia pe care am tras-o din interactiunile pe care le-am avut. Dar, sincer, asta m-a impresionat cel mai mult in cazul acestei vizite in Romania.Sunt convins ca este o etapa si ca, nu peste mult, respectarea promisiunilor si a cuvantului de onoare vor redeveni prioritati ale societatii romanesti.