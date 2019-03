Timmermans vine luni in Romania pentru a primi titlul de Doctor Honoris Causa la SNSPA. Se intalneste si cu Dancila

Ziare.

com

Evenimentul se va desfasura in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", incepand cu ora 16:00, se precizeaza intr-un comunicat transmisde Biroul de presa al Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA).Totodata, Timmermans se va intalni luni si cu premierul Viorica Dancila, la ora 18.00, potrivit unui comunicat al GuvernuluiNascut la 6 mai 1961 la Maastricht, Frans Timmermans a studiat literatura franceza la Universitatea "Radboud Nijmegen" din Olanda si a urmat studii postuniversitare in drept european si istorie la Universitatea din Nancy, Franta.Si-a inceput cariera in Ministerul Afacerilor Externe al Olandei, iar la inceputul anilor '90 a facut primii pasi in diplomatie. Ulterior, a ocupat mai multe functii publice, inclusiv pe cele de ministru al Afacerilor Europene si ministru de Externe.Din septembrie 2014 este comisarul european desemnat de Olanda, iar din luna noiembrie a aceluiasi an a preluat functia dePrintre numeroasele distinctii primite, se numara si cea de. Frans Timmermans este, se mai precizeaza in comunicatul citat.Reamintim ca Frans Timmermans a cerut in repetate randuri Guvernului de la Bucuresti sa respecte statul de drept, recomandarile Comisiei de la Venetia si pe cele din rapoartele MCV.De asemenea, la ultimul congres al Partidului Socialistilor Europeni (PES), desfasurat la Madrid, Frans Timmermans a transmis PSD, reprezentat acolo de Liviu Dragnea si Viorica Dancila, ca trebuie sa revina la procesul de reforme in Justitie.Ca urmare a ultimelor observatii facute in raportul MCV, Frans Timmermans este cercetat penal de sectia de investigare a magistratilor condusa de Adina Florea si Gheorghe Stan.C.B.