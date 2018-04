Greva japoneza si la Iasi: Ce ii cer studentii de la "Cuza" ministrului Valentin Popa

Abrogarea HG 131/2018 prin care s-a realizat actuala repartizare a locurilor bugetare, precum si a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale care au creat situatia actuala (OMEN 3330/2018 si OMEN 5376/2017);

Publicarea de urgenta a tuturor documentelor care au fundamentat controversata decizie a ministerului de resort si realizarea unei ample dezbateri publice cu privire la modalitatea de distribuire a locurilor bugetate;

Realizarea unei noi alocari a cifrelor de scolarizare, tinand cont de cererea candidatilor la admitere, de capacitatea de scolarizare recomandata de ARACIS si de performantele academice rezultate, pe fiecare domeniu de studiu in parte;

Promovarea unor politici educationale coerente si sustenabile pe termen mediu si lung, care sa fie rezultatul consultarii tuturor actorilor implicati

"Universitatile din Consortiul 'Universitaria', cele mai prestigioase institutii de invatamant superior din Romania, fidele traditiei educationale romanesti si europene, aspect relevat inclusiv prin pozitiile constante pe care le-au ocupat in clasamentele internationale, au fost", subliniaza reprezentantii studentilor si ai organizatiilor studentesti din UAIC, intr-un comunicat remis joiIn aceste conditii, semnatarii comunicatului, "in numele tuturor studentilor universitatii" solicita urmatoarele:In acelasi timp studentii ieseni subliniaza ca demersul lor urmareste doar "cresterea calitatii, a transparentei in invatamantul superior romanesc si asigurarea unui cadru legal, nediscriminatoriu si competitiv pentru toate universitatile", respingand categoric ideea eronata, lansata in spatiul public, ca el ar fi indreptat "impotriva colegilor lor din alte institutii de invatamant superior".este format din Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara si Academia de Stiinte Economice din Bucuresti.Pana acum au intrat in greva japoneza studentii din patru dintre aceste universitati, singurii care nu s-au raliat acestui demers fiind cei de la ASE Bucuresti.C.B.