Incep preinscrierile online la Universitatea Spiru Haret, pentru programele de studii de Licenta si de Masterat

Ziare.

com

Oferta educationala este disponibila in cinci centre universitare din tara: Bucuresti, Brasov, Constanta, Craiova sau Campulung. Aplicantii care se preinscriu online in perioada mentionataSistemul implementat inca din anul 2017 are rolul de a veni in sprijinul viitorului candidat prin simplificarea procedurilor administrative ocazionate inscrierii la facultate. Parcurgerea urmatoarelor etape ale procesului de admitere in cadrul universitatii este obligatorie.Candidatii pot opta pentru una dintre cele 12 facultati din Bucuresti si din tara prin completarea formularului, disponibil la adresa https://www.admitere.spiruharet.ro/ Platforma de preinscrieri online este disponibila pana pe 28 iunie, iar aplicantii care vor alege completarea formularului trebuie sa se prezinte pentru a-si confirma locul pana la data de 31 iulie 2019. Admiterea propriu-zisa are loc in perioada 1 iulie-27 septembrie 2019.Ulterior, dobandirea statutului de student consta in depunerea dosarului de candidatura (ce include formularul de preinscriere), sustinerea probelor de admitere specifice domeniului ales, obtinerea calificativului de "admis" si incheierea contractului de studii.Oferta educationala a Universitatii Spiru Haret este una variata, viitorii haretisti putand alege din specializari precum drept, administratie publica, politie locala, educatie fizica si sport, kinetoterapiesi motricitate speciala, litere, informatica, medicina veterinara, psihologie, pedagogia invatamantului primar si prescolar, marketing, management, contabilitate si informatica de gestiune.Descrierea programelor de Licenta din toate centrele universitare din tarasi din Bucuresti poate fi vizualizata pe site-ul https://www.admitere.spiruharet.ro/licenta Oferta educationala pentru programele de Masterat vizeaza 12 domenii precum Informatica, Drept, StiinteAdminitrative, Stiinte ale comunicarii, Contabilitate, Finante, Management, Marketing, Psihologie, Stiinte ale Educatiei, Filologie, Stiinta Sportului siEducatiei Fizice.Din anul universitar 2019 - 2020, vor fi introduse doua programe noi de studii universitare de Masterat: Administratie publica si management in context european si Managementul integrat al afacerilor.Toate detaliile despre programele de Masterat din cele cinci centre universitare pot fi aflate de aici https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat Universitatea Spiru Haret mentine legatura cu studentii, absolventii, dar si cu cei interesati de proiectele in care institutia este angrenata prin intermediul site-ului http://www.spiruharet.ro/ sau al paginii de Facebook: https://www.facebook.com/Universitatea.Spiru.Haret/ 42 program de Licenta31 program de Masterat12 domenii de studii de Masterat45 de programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua95,4% rata de promovabilitate Licenta99,8% rata de promovabilitate Masterat75,3% grad de insertie pe piata muncii17 publicatiistiintifice62 programe de mobilitate Erasmus25 proiecte de cercetare 2017-2020442 personal didactic14 biblioteci16 sali de lectura243.000 volume fond de carte214 evenimente academice pentru anul 2017