Initiativa "Universitati europene": Iohannis saluta includerea a trei universitati romanesti in primul val de finantari

"Universitatea din Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti si Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti sunt institutiile care, alaturi de partenerii lor europeni,", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Administratia Prezidentiala.Miercuri, au fost anuntate primele 17 retele care urmeaza sa beneficieze de sprijinul financiar al programului care insumeaza. Includerea a trei universitati romanesti in aceste retele demonstreaza deschiderea mediului universitar din tara noastra pentru cooperarea europeana si internationala, mai arata sursa citata.Presedintele Klaus Iohannis a sustinut permanent, ca membru al Consiliului European, rolul important al educatiei in consolidarea Uniunii Europene. Presedintele Romaniei a sprijinit atat initiativa "Universitati europene", cat si, in contextul in care Brexit -ul si ascensiunea populismului au indicat o nevoie urgenta de a intari dimensiunea europeana a educatiei, pe toate nivelurile.Potrivit Administratiei Prezidentiale, Comisia Europeana a lansat, in decembrie 2017, initiativa privind universitatile europene ca raspuns la apelul Consiliului European de a contribui la consolidarea parteneriatelor strategice intre institutiile de invatamant superior, la nivelul intregii Uniuni Europene.Obiectivul initiativei este de a crea, pana in 2024,