Ioan Aurel-Pop va cumula functiile de rector al Universitatii Babes-Bolyai si de presedinte al Academiei Romane

Lista publicata de Madalin Hodor

Potrivit unui comunicat de presa al UBB, decizia a fost luata cu 76 de voturi "pentru".Astfel, Senatul UBB a decis alinierea Cartei Universitatii Babes-Bolyai la legislatia nationala privind regimul incompatibilitatilor, votul exprimat marti stabilind faptul ca nu exista incompatibilitate intre functia de rector si functiile de reprezentare academica, stiintifica si culturala obtinute prin vot direct, nu prin numire din partea legislativului sau a executivului.La vot au fost prezenti 81 dintre cei 102 senatori ai Universitatii.Ioan-Aurel Pop ocupa functia de rector al Universitatii Babes-Bolyai din luna martie 2012, iar in luna aprilie a fost ales si in functia de presedinte al Academiei Romane.Cercetatorul acreditat CNSAS Madalin Hodor a publicat, in Revista "22" , o analiza ampla a Brigazii antiemigratie, intarita de Nicolae Ceausescu si mai mult, dupa ce Ion Mihai Pacepa a reusit sa fuga din tara.Astfel, in februarie 1985, generalul-locotenet Aristotel Stamatoiu, seful Centrului de Informatii Externe (CIE, continuatorul DIE), a emis un ordin prin care le cerea tuturor unitatilor subordonate sa-si actualizeze situatia surselor aflate in legatura si sa transmita datele lor complete catre UM 0503 (Cartoteca CIE).Drept urmare, la 13 mai 1985, UM 0225, unitatea care se ocupa de urmarirea emigratiei romanesti, a intocmit un tabel continand numele colaboratorilor pe care ii avea in legatura la acea data, tabel pe care l-a inaintat conform ordinului catre UM 0503.Asa numita "Brigada Antiemigratie" se ocupa cu "contracararea actiunilor ostile RSR desfasurate de centrele de propaganda din strainatate."Printre cei 200 de oameni de pe respectiva lista se afla nume sonore ale intelectualitatii romanesti: istorici (Ioan Aurel Pop, Dan Berindei, Ioan Chiper, Radu Constantinescu), sociologi (Dorel Abraham, Stefan Costea), ziaristi (Cornel Nistorescu, Adrian Vasilescu, Mihai Pelin), filologi (Stefan Cazimir, Ion Coja, Ion Deaconescu), medici (Petre Ciobanu, Constantin Gorgos) si altii.De departe cel mai cunoscut si actual nume este cel de la pozitia 149: Pop Aurel Ioan, "n. 01.01.1955, Sintioara, jud. Cluj, istoric, Universitatea Cluj-Napoca". Acesta a devenit recent presedinte al Academiei Romane. Profesor universitar, doctor in Istorie, membru corespondent al Academiei de Stiinte, Litere si Arte (Paris) din 1999, membru titular al Academiei Romane din 2010 si membru al Academiei Europene de Stiinte si Arta (Salzburg) din 2013 a primit, in 2015, Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler.Intr-un scurt dialog cu Ziare.com, academicianul Ioan Aurel Pop a negat orice acord semnat cu Securitatea si, mai mult, a mentionat ca, in perioada comunista, nu i se aprobau plecarile in Europa occidentala, pentru a fi putut lua macar legatura cu diaspora.Intre timp, CNSAS a decis cercetarea disciplinara a lui Madalin Hodor, pentru ca a publicat listele cu presupusii colaboratori ai Securitatii in asa-numita Brigada Antiemigratie.