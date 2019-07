La Politehnica din Bucuresti se va construi o cladire noua, care va gazdui trei facultati. Banii vin de la banca UE

Prima universitate din Romania sprijinita de Banca Europeana de Investitii

Peste 5.000 de studenti si 273 de angajati vor beneficia de reamenajarea principalului campus al Universitatii. In faza de implementare, proiectul va genera aproximativ 1.000 de locuri de munca."Imprumutul acordat de BEI va finanta planul de reamenajare a campusului UPB, care implicacare se afla in prezent in vechiul campus Polizu.Scopul este de a regrupa facultatile situate in Polizu in Campusul Noul Local si de a moderniza infrastructura, aducand-o la un standard cu care aceasta sa poata sprijini cat mai bine activitatile de predare, de invatare si de cercetare ale universitatii", se arata in comunicat.Acordul este sustinut de Fondul european pentru investitii strategice (FEIS), care este pilonul central al Planului de investitii pentru Europa, cunoscut si sub numele de "Planul Juncker".In cadrul acestui plan, banca UE si Comisia Europeana coopereaza pentru a creste capacitatea BEI de a-si asuma riscuri, imbunatatind astfel oferta de produse a acesteia si sporind impactul pe care il pot obtine proiectele."Realizarile importante din stiinta si cercetare se bazeaza pe o educatie excelenta. Este o investitie in viitorii cercetatori ai Romaniei, care va stimula in cele din urma inovarea si va conduce la crearea de locuri de munca si la crestere economica.Acesta este un alt exemplu concret de implementare a Planului Juncker", spune comisarul pentru cercetare, stiinta si inovare, Carlos Moedas.La randul sau, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, a declarat ca acesta este primul sprijin acordat de BEI pentru imbunatatirea invatamantului superior din Romania."Ne-am unit fortele cu Comisia Europeana, beneficiind de Planul de investitii pentru Europa pentru a spori calitatea invatamantului universitar, care este esential pentru consolidarea competitivitatii Romaniei si pentru dezvoltarea viitoare a tarii.Sunt convins ca mai multe operatiuni similare ale BEI vor urma acestui proiect, care va imbunatati conditiile de studiu pentru 5.000 de studenti si activitatea de cercetare din cadrul UPB", a spus el.De asemenea, rectorul UPB, Mihnea Costoiu, a declarat ca UPB este prima universitate din Romania care urmeaza sa fie sprijinita de Banca Europeana de Investitii."Dat fiind ca suntem cea mai mare universitate tehnica din Romania, ca acordam importanta specializarii inteligente si ca formam o proportie importanta de absolventi in domeniul tehnologiei care intra pe piata fortei de munca, proiectul va sprijini nu numai educatia nationala, ci si economia nationala.De asemenea, speram ca acest proiect va deveni un model de bune practici pentru alte universitati care vor pune in aplicare proiecte similare. In plus, gratie garantiei oferite de Planul de investitii pentru Europa, universitatea noastra isi va putea extinde capacitatile de cercetare pentru a avea un impact pozitiv asupra societatii. Proiectul reprezinta modalitatea perfecta de a sarbatori 200 de ani de la infiintarea Universitatii si multumim BEI si FEIS ca au facut posibila aceasta modernizare", a spus el.Banca Europeana de Investitii (BEI) este banca Uniunii Europene si este singura banca detinuta de statele membre ale UE.Planul de investitii pentru Europa, cunoscut sub numele de "Planul Juncker", este una dintre principalele prioritati ale Comisiei Europene. El se axeaza pe stimularea investitiilor pentru a genera locuri de munca si crestere economica, prin utilizarea mai inteligenta a resurselor financiare existente si noi, eliminarea obstacolelor din calea investitiilor si asigurarea vizibilitatii si a asistentei tehnice pentru proiectele de investitii.Fondul european pentru investitii strategice (FEIS) este principalul pilon al Planului Juncker. Proiectele si acordurile aprobate pentru finantarea din FEIS ar urma sa mobilizeze aproximativ 408,4 miliarde de euro in investitii si sa sprijine circa 952.000 de IMM-uri in cele 28 de tari ale UE.