Lector SNSPA: Ministrul Educatiei refuza sa dea datele in baza carora a alocat locurile bugetate. Vom continua sa protestam!

"Vom continua sa protestam pentru ca. (...) Din nefericire, dansul nu a parut disponibil sa faca nicio schimbare. I-am solicitat public sa puna pe site-ul ministerului datele pe baza carora a creat alocarile si a taiat locurile de la cele mai importante universitati.Dansul lucreaza cu datele dansului, nu cu datele transmise de universitati, care sunt publice. La acest moment, nu putem sa verificam calculele facute de domnul ministru, nu putem sa spunem daca sunt corecte sau nu. L-am mai intrebat daca are disponibilitatea de a reveni asupra deciziei de a taia respectivele locuri.. (...) Atitudinea dansului nu a fost cea pe care o asteptam", a declarat Claudiu Craciun, lector in cadrul SNSPA, dupa intalnirea cu ministrul Educatiei.Intrebat daca se vor afla zilnic in fata ministerului, Craciun a aratat ca se poate protesta si mergand la cursuri."Mai trebuie sa mergem si la ore. Pentru ca daca nu mergem la ore dupa aceea domnul ministru va spune ca nu ne facem treaba si ne va taia din finantari. Deci, vom merge la ore, este o modalitate de a protesta si aceasta si vom continua apelul nostru catre studenti, catre organizatii studentesti, catre sindicate, catre colegi pur si simplu sa nu accepte aceste decizii din pix care nu au nicio logica in afara de preferintele domnului ministru. (...) Am cerut transparenta.Daca dansul spune ca exista o metodologie obiectiva, criterii clare de alocare, trebuie sa le vedem si noi. Am solicitat sa nu mearga impotriva unor universitati si programe care sunt de succes si sunt cautate si pregatesc studenti foarte buni", a afirmat el.Aproximativ 30 de studenti si profesori au protestat marti in fata Ministerului Educatiei Nationale, principala nemultumire fiind legata de modul de alocare a cifrelor de scolarizare pentru institutiile de invatamant superior pentru anul universitar 2018 - 2019.