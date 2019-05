Magna cum fraude

Ciprian Mihali a predat timp de 20 de ani filosofia la Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca. A fost vreme de patru ani ambasador al Romaniei in Senegal. Din 2016 lucreaza la Bruxelles pentru Agentia universitara a Francofoniei.

Iata si alte fragmente:."Astazi am aflat inca o data cum rezista acest sistem al fraudei si imposturii universitare: aliindu-se cu impostura politica.Haideti sa vedem unde incepe aceasta poveste.Dupa 1990, o seama de oameni frustrati, dornici de diplome si titluri, dar plini de bani facuti din specula si inselatorii, s-au intalnit cu o seama de profesori universitari avand diplome si titluri, dar rupti in fund de saraci ce erau. Acestia din urma au fost de acord sa le dea celor dintai diplome si titluri ca ale lor, in schimbul banilor, fara sa le mai ceara sa fie destepti sau sa treaca examene serioase.Jumatate din profesorii universitatilor de stat s-au angajat pe bani multi la privat ca sa ajute aceste fabrici ale imposturii sa creasca si sa se inmulteasca. Unii dintre cei mai mari mafioti din Romania vremii au construit universitati. Au facut-o de dragul cunoasterii si iluminarii poporului? Nicidecum! Ei au inteles ca universitatile private erau o afacere sigura, pentru ca traficheaza o marfa in principiu inepuizabila: dorinta de marire rapida a oamenilor intr-o societate construita pe impostura.Si pentru ca dupa bogatii frustrati veneau la rand saracii frustrati si numerosi pentru care nu se mai gaseau locuri la stat, s-a inventat o masinarie financiara al carei singur scop a fost sa scoata bani din fanteziile academice ale celor multi si saraci cu duhul. Si afacerea asta a functionat ca unsa vreme de aproape doua decenii.Nicio universitate privata din Romania nu a reusit sa urce intr-un clasament al performantelor academice si stiintifice peste nivelul universitatilor de stat medii. In schimb au inscris si fabricat contra cost sute de mii de studenti cu o educatie de slaba calitate, cu o cultura generala precara si cu specializari inutile sau neadaptate. Dintre acesti absolventi de nimic, cei mai multi se regasesc azi in aparatul de stat, in ministere, in guvern, in administratiile locale, in diplomatie, peste tot unde s-au putut aranja locuri, unde s-au putut cumpara posturi, uneori cu sume uriase, si unde nu e nevoie sa dai socoteala pentru rezultate. Dintre aceiasi absolventi, unii umplu azi randurile partidelor la putere, mai ales ale PSD, unde selectia s-a facut dupa aceleasi criterii.Inflatia de universitati private nu ar fi fost asadar posibila fara sprijinul direct si fara complicitatea profesorilor din universitatile de stat. Alaturi insa de universitatile private, avem universitatile de stat din categoria a doua sau a treia, din orasele de provincie, cum este si universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad. Dupa 1990, unele din aceste universitati au renascut din cenusa unor universitati inchise de regimul comunist, altele au fost infiintate oriunde s-a putut, in confuzia generala a tranzitiei. Dar, fara exceptie, toate aceste universitati au fost politizate de la bun inceput.In absenta performantei si reputatiei, ele nu ar fi putut supravietui fara subventiile de la stat, obtinute prin cumetrii si complicitati grele. Iar atunci cand ministrul Funeriu a propus clasificarea si finantarea universitatilor dupa criterii de valoare, el s-a lovit de zidul de netrecut al solidaritatii acestor zeci de universitati care i-au refuzat clasificarea, iar dupa debarcarea sa, Ecaterina Andronescu a infaptuit restauratia, dand dreptate mediocritatii academice.Si a mai facut ceva: a anulat incompatibilitatea dintre calitatea de rector si aceea de om politic. De ce? Pentru a avea sprijinul politic in Consiliul National al Rectorilor si controlul asupra profesorilor si studentilor din universitati. Dar si pentru a-i avea pe unii dintre rectori in partid si in parlament. De aceea, nu e o mirare pentru nimeni ca unii dintre cei mai fideli servitori ai Partidului sunt si azi, ca inainte de 1990, rectori ai acestor universitati.Acum revenim la poza zilei: "regina imposturii", Ramona Lile, confera titlul de Doctor Honoris Causa nu vreunei personalitati stiintifice sau culturale din Romania sau din lume, ci lui Adrian Nastase . Iar asta, in prezenta ministrului Educatiei, pe care cariera construita pe frauda a rectorului nu o deranjeaza in niciun fel, dimpotriva, o aranjeaza, cata vreme oamenii slabi si vulnerabili sunt cei mai folositori partidului.Pentru ministrul Educatiei, integritatea academica nu e o problema. In galerie, cativa fruntasi ai PSD, cativa universitari cu numele, niste tinute ridicole si un glamour de o mare tristete provinciala.Si da, sa nu uitam prezenta exotica a inspectoarei judetene, consiliera PSD, ale carei scrieri debordeaza de greseli de gramatica pentru care un elev de clasa a V-a ar trebui sa ramana repetent. Desigur, asta pentru ca nu poate fi membru de partid.Pur spectacol, totala mistificare a universitatii, aceasta ceremonie de prost gust ne spune doar ca toti acesti oameni se merita unii pe altii. Si ca asta e toata lumea lor, nu au o alta dincolo de propriile si reciprocele plagiate si elogii.