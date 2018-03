Cum justifica Ministerul Educatiei schimbarea consiliului care se ocupa de cifra de scolarizare in universitati UPDATE

UPDATE 10:00

Ce spune Ministerul Educatiei

Bogdan Murgescu, presedinte al Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS) pana in urma cu doua saptamani, este cel care a reclamat incorectitudinile, prin intermediul avocatilor.Prof. Murgescu sustine ca Ministerul Educatiei ar fi incalcat mai multe prevederi legale, inclusiv Regulamentul de functionare al Consiliului, si cere revenirea la starea anterioara emiterii Ordinului 3330/2018.La solicitarea, Ministerul Educatiei a prezentat propriul punct de vedere, publicat pe site-ul institutiei. In document se invoca "functionarea deficitara a CNSPIS in raport cu solicitarile Ministerului Educatiei Nationale (...) la care se adauga pe de o parte, lipsa de comunicare interna si lipsa transparentei in elaborarea documentelor, respectiv luarea deciziilor, reclamata chiar de catre membrii acestui consiliu consultativ, precum si dezacordul public exprimat de catre universitati cu privire la viziunea membrilor CNSPIS referitoare la domeniile de interes strategic asumate de Romania la nivel national si european, dar si de cerintele pietei muncii, pe de alta parte", acestea fiind motivele pentru care "MEN a decis schimbarea componentei acestui consiliu"."Ministerul Educatiei Nationale precizeaza ca modificarea componentei CNSPIS a fost facuta cu respectarea prevederilor legale in vigoare", se mai subliniaza in document.- La solicitarea, prof.a reactionat: "Din pacate, comunicatul MEN contine mai multe inexactitati si omisiuni factuale, care evident vor trebui indreptate punct cu punct. Dincolo de acestea, intristator este faptul ca nu se recunoaste esentialul, si anume faptul ca schimbarea CNSPIS prin OMEN 3330 s-a facut cu incalcarea mai multor prevederi legale in vigoare si intr-un mod arbitrar".Ministerul reaminteste ca "printre atributiile CNSPIS se regasesc"."Astfel, inca din luna ianuarie 2017, Ministerul Educatiei Nationale a solicitat CNSPIS, atat prin interventia reprezentantului ministerului la prima sedinta a acestui consiliu, cat si prin diverse adrese, fundamentarea cifrelor de scolarizare pentru studiile universitare de licenta, master si doctorat pentru anul universitar 2017-2018", se mai arata in comunicat, fiind enumerate o serie de documente si texte de lege care ar fi fost puse la dispozitia presedintelui CNSPIS, Bogdan Murgescu.Printre acestea, o serie de "stategii nationale si europene", dar si, in care se arata, printre altele, ca"CNSPIS nu a dat curs acestor solicitari, adresand doar recomandarea ca alocarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2017-2018 sa se realizeze pe criterii istorice", sustine MEN.In continuare, ministerul lanseaza si alte acuzatii la adresa CNSPIS, sustinand ca fundamentarea cifrelor pentru studiile universitare si metolodogia de alocare au fost transmise cu intarziere."De asemenea, mentionam ca la sedintele Consiliului National al Rectorilor (CNR), desfasurate in lunile octombrie si noiembrie 2017, domnul presedinte Bogdan Murgescu nu a venit cu nicio propunere concreta de metodologie, in ciuda faptului ca i-a fost solicitat public acest lucru inclusiv de CNR si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) ", acuza ministerul, printre altele.In plus, ministerul sustine ca "exista neclaritati in ceea ce priveste elaborarea metodologiei", iar unii dintre membrii titulari ai CNSPIS au "reclamat lipsa de comunicare interna si lipsa transparentei in elaborarea documentelor si luarea deciziilor".Totodata, "", arata ministerul, care mai sustine ca procesul de numire a noului CNSPIS si procedura de selectie "au respectat rigorile impuse de legislatia in vigoare", "universitatile au fost notificate in acest sens", iar Bogdan Murgescu nu a depus nicio contestatie in termen de cinci zile, asa cum prevede regulamentul.