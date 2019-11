O noua confirmare a performantelor Universitatii de Vest din Timisoara. Pozitionare de top in ierarhia universitara romaneasca

Ziare.

com

Aceasta situare in ascensiune a Universitatii de Vest din Timisoara reprezinta o confirmare a dinamicii educationale si de cercetare a UVT, vizibila in ultimii ani.Raportul a fost elaborat de catre membrii High Level Experts Group, numiti in 2016 de Ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, beneficiind si de sprijinul Asociatiei Ad Astra a Cercetatorilor Romani, si este publicat cu suportul asociatiei (fara a angaja insa asociatia asupra continutului, al carui copyright apartine autorilor), disponibil online la adresa https://ad-astra.ro/2019/11/14/a-fost-finalizat-exercitiul-national-de-metaranking-universitar-2019/ High Level Experts Group cuprinde opt personalitati universitare si ale cercetarii stiintifice din Romania:Daniel David - Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)Ovidiu Andronesi - Universitatea HarvardDorel Banabic - Universitatea Tehnica din Cluj-NapocaCarmen Buzea - Universitatea Transilvania din BrasovBogdan Florian - Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA)Silviu Matu - Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)Adrian Miroiu - Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA)Lazar Vlasceanu - Universitatea din Bucuresti"Intr-un an aniversar pentru Universitatea de Vest din Timisoara, la 75 de ani de la semnarea Decretului Regal prin care se infiinta institutia care a stat la baza dezvoltarii noastre de azi, suntem o comunitatea academica ce priveste cu incredere spre viitor, studenti, cadre universitare si cercetatori care inteleg ca impreuna, prin efort comun, pot sa fie mai buni.Clasarea in ierarhia Metarankingului Universitar 2019, obtinuta prin evaluarea realizata de catre personalitati academice recunoscute la nivel international, face parte din galeria rezultatelor de exceptie obtinute de UVT in acesti ani, pentru care meritul apartine intregii noastre comunitati.Aceasta confirmare a calitatii academice caracteristice universitatii noastre ne indeamna sa fim si mai ambitiosi, ne obliga sa ridicam standardele universitare si sa fin inovatori.Ma bucur sa anunt public, odata cu aparitia Raportului asupra Metarankingului Universitar 2019, intrarea UVT in cercul de elita al universitatilor creatoare de brand educational si de cercetare, UVT fiind prima universitate din Romania care elaboreaza si isi asuma un 'Teaching & Learning Brand', ca set de valori si practici ce vor acorda individualitate si vor garanta calitatea educatiei si cercetarii pe care le dezvoltam", declaraMetaranking-ul Universitar include in analiza 91 de universitati active din Romania (54 publice si 37 private) dintre care doar 30 (toate publice) au fost apreciate ca avand vizibilitate si prezenta internationala.Similar editiilor anterioare, evaluarea universitatilor prin acest Metaranking a constat in identificarea universitatilor din Romania cu o minima vizibilitate internationala (prezente in cel putin un ranking inclus in analiza) si a caror activitate a generat impact in aria academica internationala.Universitatile romanesti nominalizate au inregistrat un punctaj total de 139 de puncte, fiind incluse in analiza doar acele universitati care au cel putin o prezenta in unul dintre cele noua ranking-uri internationale conform metodologiei Metaranking-ului Universitar 2019.Ca urmare a procesului de evaluare universitatile din Consortiul Universitaria au obtinut 55 de puncte dintr-un total de maxim 139 de puncte (40% din punctajul total).Prezenta invatamantului superior timisorean este evidentiata in acest Metaranking prin includerea a trei universitati care au cumulat peste 11% din punctajul total (16 puncte, dintre care UVT - 10 puncte, UPT - 3 puncte, UMFVBT - 3 puncte).Conform metodologiei utilizate, au fost luate in considerare rezultatele si performantele universitatilor obtinute in urmatoarele clasamente academice internationale ale universitatilor: Academic Ranking of World Universitie (ARWU); Center for World University Rankings (CWUR); Leiden Ranking (CWTS); Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities (NTU); QS World University Rankings (QS); SCImago Institutions Rankings (SCImago); World Universities Ranking al Times Higher Education (THE); University Ranking by Academic Performance (URAP); Best Global Universities al US News (USN).Metaranking-ul Universitar 2019 utilizeaza metodologia propusa de membrii High Level Experts Group, numiti in 2016 de Ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, asigurand continuitate viziunii initiale, fiind elaborat si publicat cu sprijinul Asociatiei Ad Astra a Cercetatorilor Romani.Toate analizele prezentate pornesc de la datele disponibile pe website-urile ranking-urilor internationale ale universitatilor la data de 1 noiembrie 2019.