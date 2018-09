Peste 100 de universitati si institutii de invatamant de pe 3 continente vor fi prezente la RIUF in luna octombrie

Peste 100 de universitati si institutii de invatamant din 15 tari vor participa la RIUF in aceasta toamna

Tot ce trebuie sa stii despre bursele oferite studentilor romani si posibilitatile de finantare pentru studiile in strainatate

Facultate in strainatate sau... in Romania?

Pestes-au pregatit de intalnirea cu tinerii romani, dornici sa afle informatii despre cele mai bune programe de studiu din Romania si din strainatate.Universitati si institutii de invatamant din 15 tari precum Marea Britanie, Olanda, USA, Romania, Danemarca, Germania, Spania si Arabia Saudita vor fi prezente pe 6 si 7 octombrie, la Sala Palatului.Printre acestea se numara mai mult deaflate in, printre care si Imperial College London, UCL sau University of Bristol.Vizitatorii vor putea afla informatii despre cele(licenta, masterat, doctorat) puse la dispozitie de universitatile care vor participa la targ.Mai mult, ei pot afla mai multe despre sursele de finantare, procedurile de aplicatie, dar si desprepentru studentii romani.Cei care inca nu sunt decisi unde vor sa invete mai departe pot interactiona si cuReprezentantii celor mai importante universitati din tara, printre care si Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes Bolyai, Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Universitatea Politehnica, vor putea raspune la intrebarile celor isi cauta un program de licenta, masterat sau doctorat.Afla tot ce trebuie sa stii despre studiile in Romania si in strainatate.. Inregistrarea pe site iti permite accesul pe toata durata evenimentului, la targul de universitati si la cCei care nu pot ajunge la evenimentul care va avea loc la Bucuresti, se pot inscrie la editiile din),sau