Presedintele Academiei Romane: Conducerea UBB nu a acceptat demisia mea din functia de rector

, pentru ca trebuie sa vada care este binele universitatii. Nu exista incompatibilitate intre cele doua functii, nu fac parte din acelasi minister, sunt lucruri distincte. Evident ca nu le pot face pe amandoua si chiar daca mi se va cere sa raman, voi delega puterea si voi ramane, oficial, rector, pana la alegerile programate peste un an si ceva. Eu ma supun Senatului UBB", a spus Pop.



Potrivit acestuia, reprezentantii Senatului UBB nu ar accepta demisia sa din functia de rector pentru ca doresc continuitate, cel putin formal, prin numele sau, pentru ca stiu ca nu va putea face acelasi lucru si la Bucuresti si la Cluj.



"Echipa de prorectori este extraordinara si mi-au cerut sa raman si prorectorii maghiari si germani. Daca Senatul gaseste o alta solutie, mie mi-ar fi mai usor sa fiu presedintele Academiei in aceasta faza. Juridic voi putea acoperi ambele functii, dar practic va prevala cea de presedinte al Academiei Romane, iar aici la UBB se vor gasi formule de delegare a puterii, de prorector care sa aiba drept de semnatura, interimat", a spus Pop.



Ioan Aurel Pop si-a lansat, sambata, la "Gaudeamus" cartea "Istoria, adevarul si miturile", proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, volumul fiind prezentat, printre altii de presedintele Uniunii Scriitorilor Cluj, Irina Petras, si de sociologul Vasile Dancu. La lansare au mai asistat fostul presedinte al Academiei Romane, Ionel Haiduc, actorul Dorel Visan, fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea.



O decizie va fi luata marti, neexistand incompatibilitate intre cele doua functii.Intrebat, sambata, de presa Cluj-Napoca, la Targul de carte " Gaudeamus ", daca va renunta la functia de rector al Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) dupa validarea in functia de presedinte al Academiei Romane, Ioan Aurel Pop a spus ca nu va putea exercita ambele functii, iar in conditiile in care i se va cere sa ramana rector, isi va delega puterea si va ramane, oficial, pana la alegerile programate peste un an si ceva."Inca nu s-a decis formula legata de acest subiect, Senatul UBB este suveran si se va intruni marti. Stiu ca nu a acceptat demisia mea, eu am vrut sa imi ofer demisia iar Senatul a zis