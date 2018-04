Presedintele Senatului UB: Universitatea a rezistat si in perioada comunista. Sa ne plecam in fata dlui Popa? Aiasta nu se poate!

"Candidatii si angajatorii ne vor, suntem in marile publicatii stiintifice"

Scandalul din mediul universitar a izbucnit saptamana trecuta, desi primul pas a fost facut cu ceva vreme inainte, cand, proaspat instalat in functie, Valentin Popa (PSD) a schimbat brusc componenta consiliului care se ocupa de fundamentarea cifrelor de scolarizare in universitati, alegandu-se ulterior cu o plangere pentru comiterea unor presupuse ilegalitati.La scurt timp, a venit si decizia ministrului privind alocarea banilor catre universitati si stupoarea generata de faptul ca 8 dintre cele mai cunoscute si performante dintre ele, care figureaza in topurile internationale, vor primi mai putine fonduri, banii fiind dirijati in schimb catre diverse alte institutii de invatamant superior din tara, pe criterii inca neelucidate. Una dintre universitatile avantajate este cea din Suceava, unde Valentin Popa a fost rector pana de curand.O prima concluzie, care s-ar putea trage cu usurinta, este aceea ca ministrul Valentin Popa nu sustine performanta in educatie, nu da credit universitatilor de elita, care au infrastructuri dezvoltate si ale caror locuri sunt vanate de absolventii de top fiind bine cotate de angajatori, ci are in vedere alte criterii de alocare a banului public. Consortiul "Universitaria" , care reuneste universitati de top afectate de decizia ministrului Popa, contesta vehement cele intamplate si cere explicatii. Mai mult, Universitatea Bucuresti organizeaza, marti, un protest public in fata Ministerului Educatiei si se pregateste sa atace repartizarea locurilor bugetate in contencios administrativ.L-am intrebat pe, de ce crede ca a luat ministrul Valentin Popa o astfel de decizie, care defavorizeaza vadit nu doar Universitatea Bucuresti (UB), ci si Universitatea Babes-Bolyai din Cluj (UBB), Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi (UAIC) sau Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)."Parerea mea este ca, in buna masura, este vorba despre ignoranta, ca sa nu spun prostie. Nu intelege. Nu intelege cat de importante sunt universitatile mari, vechi, care au fost institutii constitutive ale statului roman modern. UB si UAIC au fost infiintate ca parte a procesului de institutionalizare a Romaniei, a Regatului. La fel, UBB a fost reinfiintata ca parte a procesului de institutionalizare a Romaniei Mari. Nu sunt vorbe goale!", ne-a declarat indignat Marian Preda.L-am invitat pe presedintele Senatului Universitatii Bucuresti sa aduca niste contraargumente la criticile ministrului Valentin Popa."In primul rand, te uiti la candidati, te uiti in topurile internationale, te uiti si la piata muncii. Avem date si o sa le prezentam public.avem foarte multi. Din punct de vedere al cererii, toate universitatile din Consortiu stau mult mai bine decat celelalte. Noi avem studii in acest sens, sa ne arate ei, de la minister, pe ce se bazeaza cand ne taie locurile.? Fata de angajator stam foarte bine, in contextul romanesc. La 8 luni dupa terminarea masterului, 90% dintre absolventii UB sunt angajati si cea mai mare parte dintre ei (circa 80%) in domeniul lor de studiu.Sunt sute de mii de absolventi ai universitatilor noastre in societatea romaneasca. Sunt angajatori care ne cer tot mai multi absolventi. De ce nu cer la Universitatea din Suceava? Pe zona de integrare pe piata muncii, vreau sa vad cifrele ministerului. De unde le au? Din burta? Sa faca un sistem, ca e foarte simplu, sa scoata din Revisal cifrele privind angajabilitatea si va garantez ca tot universitatile noastre stau de departe cel mai bine.Studentii nu sunt absurzi, nu sunt prosti sa vina la programele noastre daca atunci cand termina nu isi gasesc locuri de munca.Ce alte criterii mai putem avea? Zice dl ministru: Vrem. UB are biologie, are chimie. Daca ia dansul primele trei domenii strategice, ele sunt reprezentate si in UB, si in multe dintre celelalte din Consortiu. Problema mare este ca sub acele domenii strategice au hotarat ei ce specializare de licenta sau de master se incadreaza sau nu.Nu poti sa vii si sa ataci aceste universitati si sa spui ca nu ofera programe de calitate, de aceea, le tai locurile, in conditiile in care universitatile carora le dai locuri pe niciun criteriu nu pot sa se claseze mai sus.Apoi, din punct de vedere al, uitati-va la marile publicatii stiintifice. Universitatile din Consortiu dau o mare parte din cercetarea romaneasca. Se mai adauga Politehnica si institutele Academiei sau cele de pe platforma de la Magurele si alte cateva", a argumentat Marian Preda.Intrebat cam cate universitati sunt la ora actuala in Romania, acesta a precizat ca numarul lor se ridica la circa 90, "cu cele private cu tot".Sa ne raspunda domnul Popa de ce a dat locuri la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, care este cotata 'cu incredere limitata' de ARACIS. Care sunt marile specializari smart pe care le au cei de la Arad, care e contributia stiintifica?Sa luam Universitatea Ovidius din Constanta. Rectorul - inchis pentru spagi si nu stiu mai ce. Tot felul de alte scandaluri. La universitatile cu spagi, cum o fi crezand dl Popa ca e calitatea programelor de master si de licenta, de le da locuri mai departe?Si noi ce sa facem, sa ne uitam si sa asteptam cu mainile in buzunare? 'Aiasta nu se poate', domnule Popa", a subliniat Marian Preda, facand trimitere la un citat celebru din istoria Romaniei.In aceste conditii, Universitatea Bucuresti este decisa sa mearga pana la capat."Domnul ministru uita ca mai e ceva care conteaza:! Ati mai vazut, de exemplu, pe altcineva in afara de minister sa mai critice UB sau UBB sau celalalte universitati din Consortiu in aceste zile, chiar si cei care nu ne plac?O sa cerem oficial in contencios administrativ sa ne dea criteriile pe care le-au avut in vedere. Asta e calea legala. Se pregateste dosarul, se pregatesc documentele, ne blindam cu argumente. Bine, dai niste locuri in plus (desi si asta trebuie vazut cum), dar de ce sa le tai altora?!Sa nu uitam ca dl Popa a desfiintat CNSPIS format din experti, la jumatate de mandat, ca sa isi puna oamenii acolo.Neavand nici acum clasificarea universitatilor, pentru ca au tot amanat sa o faca, neavand scolile doctorale, nu au avut niciun fel de criterii obiective pe baza carora se aloca banii, s-a mers ani de zile pe istoric, dupa clasificarea din 2011-2012. Si-au mai dat ei pe ici, pe colo, insa, cum spuneam si in alt context, Ecaterina Andronescu sau Sorin Cimpeanu nu au iubit universitatile din Consortiu, dar ne-au respectat, in sensul ca nu ne-au taiat locuri. Si-au dat lor mai mult, le-au mai dat celor mici ca sa supravietuiasca, dar nu ne-au taiat noua.A venit dl Popa cu barda. A venit cu barda si a taiat de la noi, pentru ca il deranjau pe el universitatile astea. E 'mania proletara', mania egalitarista. Pe cel care sta mai bine trebuie sa il scurtezi ca in Patul lui Procust. Ii scurtezi picioarele sau capul, ca sa fie egal cu ceilalti", a comentat plastic presedintele Senatului UB.L-am intrebat pe Marian Preda daca, dupa atatia ani de sicane cu ministrii Educatiei de la PSD, conducerea Universitatii Bucuresti nu s-a gandit ca poate i-ar fi mai bine daca ar decide sa plece capul in fata politicienilor din acest partid aflat mai mereu la guvernare."Eu cred ca asta nu e o alternativa. Universitatea Bucuresti a rezistat in. I s-au desfiintat programe de studii, au fost dati afara profesori din universitate si, totusi, asa cum a putut, a trecut mai departe. A existat o rezistenta tacita, alteori explicita - sociologia si psihologia au fost pur si simplu inchise in perioada comunista, pentru ca acolo erau oameni care, prin ceea ce gandeau si cateodata prin ceea ce spuneau, dovedeau ca sunt oameni liberi.Pe urma a venit. Unde s-a facut? La si langa universitate.. Si din balconul Universitatii s-a vorbit. Erau foarte multi studenti de-ai nostri acolo, alaturi de foarte multi alti oameni, bineinteles.Dupa care au venitsi i-au batut pe cei care aveau blugi si ochelari si ieseau din universitate. Am colegi profesori care au mancat bataie cu bata, la propriu, de la mineri. Ne-au spart colectia de roci de la Facultatea de Geologie. Si Universitatea a ramas verticala. IarSunt cateva institutii care sunt dincolo de persoane, de rectorii lor, de profesorii lor, de senatele lor, sunt institutii fondatoare ale unui stat. Universitatea nu se poate inclina, pentru simplul fapt ca, dar care sunt pusi sa conduca destinele ministerelor, destinele Romaniei", a subliniat Marian Preda, presedintele Senatului UB.