Presedintele Senatului Universitatii Bucuresti: Poate a venit vremea sa redeschidem balconul pe care il tinem inchis de la mineriada

Noua reactie vine in contextul in care ministrul Educatiei a decis cifrele de scolarizare pentru anul universitar viitor taind de la institutiile din Consortiul Universitaria, singurele aflate in topurile internationale, si ducand banii publici catre universitati mici si lipsite de performante, precum cea de la Suceava, unde Valentin Popa a fost rector pana la numirea ca ministru."Vom furniza saptamana viitoare date detaliate dar, pentru moment, cateva cifre generale si cateva precizari care contrazic flagrant", a postat vineri seara pe Facebook, Marian Preda.Pe lista contraargumentelor presedintelui Senatului figureaza mai multe date referitoare la numarul mediu de studenti la buget si programele de studii, dar si cateva avertismente importante.Printre acestea, informatia ca programele cu mai putin de 40 de studenti, aspect pentru care Valentin Popa a criticat universitatea, sunt cateva de la "limbi straine (maghiara, romani, slovaca, araba, rusa, etc) pe care doar UB si in unele cazuri UBB le organizeaza si fara de care in Romania nu ar mai exista traducatori si experti in aceste limbi" sau alte programe de la teologie sau predate in limbi straine."Sa le spuna onor ministerul celor de la Ministerul de Externe, de la DIICOT, SIE si SRI ca, sa le spuna reprezentantilorca limbile lor nu vor mai fi predate si noi desfiintam aceste programe.Sunt cateva programe de teologie (romano-catolica, baptista sau ortodoxa), cele mai multe fiind singurele din Romania de acest fel. Sa le spuna Ministerul si ARACIS-ul", scrie prof.univ. Marian Preda.La acestea se adauga alte cateva programe de "in care se lucreaza cu formatiuni mai mici, de 15-20 de studenti pentru ca au laboratoare, experimente etc.""Sa le desfiinteze si pe astea ca sa plece si putinii olimpici din stiintele exacte care au mai ramas prin Tara, sa desfiintam cecetarea fundamentala, Laserul de la Magurele, institutele de cercetari si tot ce ne mai scoate si pe noi in lume in cercetarea si tehnologia de varf.Domnule Popa, Universitatea din Bucuresti si celelalte universitati din Consortiu, pe banii lor, prin redistribuire interna, pe bugetele lor pana acum eficiente economic in ciuda subfinantarii de la voi,", se arata indignat presedintele Senatului UB.La finalul comentariului sau, Marian Preda ii cere demisia ministrului Valentin Popa."Stiu, e greu sa intelegi, dar te vom ajuta noi! Si daca nu intelegi, poate ca a cam venit vremea sa redeschidem balconul Universitatii pe care il tinem inchis de 28 de ani, de la fenomenul Piata Universitatii si de la mineriade, si", se arata in incheierea postarii.Decizia ministrului Educatiei, Valentin Popa, de a aloca locurile bugetate fara o dezbatere publica prealabila si fara a prezenta criteriile avute in vedere a starnit reactii dure din partea universitatilor de top din Romania si a asociatiilor de studenti.In luna ianuarie, cotidianul Adevarul publica un articol potrivit caruia in cei sase ani in care Valentin Popa a fost rector la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, "numarul studentilor de la universitatea suceveana a scazut, taxele s-au dublat, iar noul campus promis a ramas doar la stadiul de proiect".C.B.