Primarul Iasiului il critica pe ministrul Educatiei: Este incalificabil sa marginalizezi Universitatea din Iasi, unde s-au format personalitatile care au faurit Romania Mare

"Decizia recenta a Ministrului Educatiei de repartizare pe tara a locurilor bugetate catre institutiile de invatamant superior, act care a dezavantajat universitatile mari si de prestigiu in folosul celor mici, mi se pare profund nedreapta si de-a dreptul jignitoare pentru elita intelectuala a Romaniei. In conditiile in care sistemul educational, pe ansamblu, se afunda intr-o criza acuta, iar reformele responsabile si inteligente lipsesc cu desavarsire, este un act de inconstienta sa lasi cea mai veche universitate din tara fara sute de locuri bugetate si fara surse de finantare vitale pentru mentinerea performantei academice", scrie Mihai Chirica pe pagina sa de Facebook In opinia sa, in anul Centenar este incalificabil sa marginalizezi Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, o institutie in care, la fel ca in marile universitati din Bucuresti, Cluj-Napoca sau Timisoara, s-au format personalitatile care au faurit Romania Mare."Ca absolvent al Universitatii << Alexandru Ioan Cuza >> si ca primar, sunt alaturi de cadrele didactice, cercetatorii si studentii din universitatile romanesti in efortul lor de a convinge Ministerul Educatiei sa repare nedreptatile savarsite. Trebuie sa luptam impreuna si sa rezistam pana la capat pentru educatia romaneasca!", incheie Chirica.Studentii Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi au intrat joi in greva japoneza, pentru doua zile, si solicita Ministerului Educatiei Nationale (MEN) reanalizarea alocarii locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019, ei alaturandu-se astfel studentilor din celelalte patru universitati membre ale Consortiului "Universitaria" care au recurs la acesta forma de protest. Organizatiile studentilor Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" cer abrogarea Hotararii de Guvern prin care s-a realizat actuala repartizare a locurilor bugetate, precum si a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale care au creat situatia actuala, publicarea de urgenta a documentelor care au fundamentat controversata decizie a ministerului de resort si realizarea unei ample dezbateri publice cu privire la modalitatea de distribuire a locurilor bugetate.Studentii mai cer realizarea unei noi alocari a cifrelor de scolarizare, tinand cont de cererea candidatilor la admitere , de capacitatea de scolarizare recomandata de ARACIS si de performantele academice rezultate, pe fiecare domeniu de studiu in parte si "promovarea unor politici educationale coerente si sustenabile pe termen mediu si lung, care sa fie rezultatul consultarii tuturor actorilor implicati".