Psihologie, Drept, Informatica sunt domeniile preferate de viitorii studenti ai Universitatii Spiru Haret

Ziare.

com

Programele de Licenta de Psihologie, Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Drept, Informatica si Kinetoterapie si motricitate speciala alcatuiesc un top 5 in optiunile viitorilor studenti care au ales acest demers de preinscriere online la Universitatea Spiru Haret. In preferintele candidatilor pentru alegerea unui program de Masterat, pe primele cinci pozitii se afla Psihologie clinica si interventie psihologica, Kinetoterapia in afectiuni locomotorii, Administratie publica si management in context european, Contabilitatea agentilor economici si a institutiilor publice si Educatie fizica si antrenament sportiv.Aplicantii care au completat online pe site-ul www.admitere.spiruharet.ro formularul de preinscriere online din dreptul programului de Licenta sau de Masterat trebuie sa isi confirme locul pana pe 31 iulie 2019 si nu vor mai achita taxa de inscriere in valoare de 130 de lei.", declara Laura Grigore, reprezentant al departamentului de marketing si comunicare.Oferta educationala a Universitatii Spiru Haret pentru anul universitar 2019 - 2020 este disponibila in cinci centre universitare din tara: Bucuresti, Brasov, Constanta, Craiova sau Campulung. Viitorii haretisti pot alege dintre specializari precum Drept, Administratie publica, Politie locala, Educatie fizica si sport, Kinetoterapie si motricitate speciala, Litere, Informatica, Medicina veterinara, Psihologie, Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Marketing, Management, Contabilitate si informatica de gestiune. Descrierea programelor de Licenta din toate centrele universitare poate fi vizualizata pe site-ul https://www.admitere.spiruharet.ro/licenta . Trebuie mentionat ca in oferta programelor de Licenta se regasesc si doua in limba engleza: Medicina Veterinara si Marketing.Oferta educationala pentru programele de Masterat vizeaza 12 domenii precum Informatica, Drept, Stiinte Administrative, Stiinte ale comunicarii, Contabilitate, Finante, Management, Marketing, Psihologie, Stiinte ale Educatiei, Filologie, Stiinta Sportului si Educatiei Fizice. Din anul universitar 2019 - 2020, vor fi introduse doua programe noi de studii universitare de Masterat: Administratie publica si management in context european si Managementul integrat al afacerilor. Toate detaliile despre programele de Masterat din cele cinci centre universitare pot fi aflate de aici https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat Viitorii studenti pot accesa platforma online de preinscriere din toata tara si pot completa formularul in functie de centrul universitar, programul de Licenta sau de Masterat, forma de invatamant. Sistemul implementat inca din anul 2017 are rolul de a veni in sprijinul viitorului candidat prin simplificarea procedurilor administrative specifice inscrierii la facultate. Parcurgerea urmatoarelor etape ale procesului de admitere in cadrul universitatii este obligatorie. Admiterea propriu-zisa are loc in perioada 1 iulie - 27 septembrie 2019.Dobandirea statutului de student consta in depunerea dosarului de candidatura (ce include formularul de preinscriere), sustinerea probelor de admitere specifice domeniului ales, obtinerea calificativului de "admis" si incheierea contractului de studii.Universitatea Spiru Haret mentine legatura cu studentii, absolventii, dar si cu cei interesati de proiectele in care institutia este angrenata prin intermediul site-ului http://www.spiruharet.ro/ sau a paginii de Facebook: https://www.facebook.com/Universitatea.Spiru.Haret/ ➡ Descopera Universitatea Spiru Haret si fii student haretist de la 1 octombrie 2019!