Psihologul Daniel David este noul rector al UBB Cluj

Purtatorul de cuvant al UBB, Laura Irimies, a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX ca votul a fost exprimat de peste 1.400 de cadre didactice si studenti ai universitatii clujene."La alegerile pentru functia de rector au votat, marti, 1.438 de cadre didactice si studenti ai UBB in cele 21 de facultati ale universitatii clujene plus o sectie la Colegiul Academic. Daniel David a obtinut 1026 de voturi iar Ioan Chirila un numar de 377 de voturi. Au mai fost inregistrate 35 de voturi nule", a spus Irimies.Daniel David are 47 de ani si este nascut la Satu Mare. Este profesor de psihologie clinica si psihoterapie la UBB, profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New-York (SUA) si presedintele Asociatiei Psihologilor din Romania. In urma cu patru ani a fost ales prorector al UBB responsabil cu cercetarea.Actualul rector, Ioan Aurel Pop, nu a mai candidat, avand deja doua mandate in fruntea UBB. Acesta a fost ales anul trecut si presedinte al Academiei Romane.