Raed Arafat: Ministrul Educatiei sa termine cu prostia ca pentru a fi profesor universitar trebuie sa ai doctorat. Eu sunt fara doctorat si am multe de transmis

"Este momentul sa recunoastem aspectele care trebuie sa fie intr-adevar de calitate si aspectele care sunt impuse (...). Convingeti ministrul Educatiei sa termine cu prostia ca pentru a preda trebuie sa ai doctorat. Eu sunt fara doctorat si am multe de transmis (...).Sunt cadre didactice aici.Sunt multi oameni care n-au si care pot sa transmita mult generatiilor care urmeaza. Si trebuie sa ne uitam", a spus Raed Arafat in fata celor prezenti la eveniment, dupa ce a primit un premiu din partea organizatorilor.Potrivit acestuia, cel putin in domeniul invatamantului medical, trebuie sa se renunte la obligativitatea detinerii titlului de doctor pentru cadrele didactice.. E o provocare pe care o pun pe masa si sper candva sa vad pe cineva ca o face", a mai spus Arafat.Conform art. 301 din Legea educatiei nationale , pentru a ocupa o functie de profesor universitar este obligatorie "", iar in cazul particular al invatamantului superior medical este introdusa si conditia speciala ca persoana in cauza "sa aiba si".In cadrul Galei Elitelor Medicale Transilvane au fost acordate 45 de premii, printre cei premiati numarandu-se, "pentru excelenta in sustinerea sistemului medical romanesc", secretarul de stat Raed Arafat si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care a lipsit de la eveniment si a fost reprezentata de un consilier.Gala Elitelor Medicale Transilvane este la a treia editie si este un eveniment organizat de Clujul Elitelor si Ziar Medical.