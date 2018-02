Rectorii de la Universitatea Bucuresti si SNSPA fac ghid de evitare a inregimentarii politice

Ziare.

com

"Universitatea din Bucuresti si SNSPA au pledat in permanenta pentru consolidarea mecanismelor care sa garanteze autonomia universitara. In completarea normelor legale, prevazute in Constitutia Romaniei [Art. 32, alin. (6) ] si in Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 [Art. 3, litera k], consideram caIn toate statele dezvoltate neimplicarea politica a conducerii universitatilor este o garantie a faptului ca opiniile specialistilor din institutiile de invatamant superior, exprimate prin publicatii de specialitate, studii, propuneri de politici publice, analize critice, dezbateri etc. suntUniversitatea din Bucuresti si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) vor demara, in cel mai scurt timp, un amplu proces de documentare, analiza si formulare de propuneri pentru elaborarea unuicare sa contribuie la clarificarea raportului dintre universitate, ca institutie autonoma, si orice alt actor din spatiul public, inclusiv actorii politici", anunta cei doi rectori, intr-un comunicat remis Ziare.com.Ei isi exprima speranta ca demersul lor "va fi sustinut de toate universitatile din tara, precum si de Consiliul National al Rectorilor, organism apolitic", condus de Sorin Cimpeanu, primul care si-a aratat sustinerea pentru Popa si cel care a initiat si strangerea de semnaturi.Amintim ca Popa a fost puternic contestat pentru greselile sale de gramatica si exprimare, dar si pentru declaratiile pe care le-a facut la audierile din Parlament. Popa a pus greselile de gramatica pe seama emotiilor, sustinand insa ca, unele dintre ele, cum ar fi "pamblica", ar fi de fapt un regionalism. Mai mult, la audieri Popa a spus ca plagiatul nu este ceva foarte important si a sustinut chiar ca legea nu prevede unde se pun ghilimelele.A.S.