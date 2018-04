Rectorul ASE nu se plange de reducerea locurilor: Dumnezeu stie daca acele domenii vor fi sau nu vor fi cautate

La masterat si doctorat "se simte pierderea"

ASE Bucuresti este una dintre institutiile de traditie dezavantajate de noul ministru al Educatiei. Spre deosebire de Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi sau SNSPA, nici conducerea ASE si nici studentii nu au reactionat public fata de reducerea numarului de locuri si nici nu au cerut explicatii ministrului Popa, desi ar fi avut ocazia sa o faca.Miercuri, ASE a sarbatorit oficial "105 ani de performanta academica" (foto), la eveniment fiind prezent si ministrul Educatiei, Valentin Popa. Cu acest prilej, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca intentioneaza sa acorde titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei rectorului ASE, Nicolae Istudor, precum si presedintelui Senatului din ASE, Pavel Nastase, "in semn de recunoastere a contributiei domeniului universitar economic la dezvoltarea Capitalei", urmand ca decizia sa se ia in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), informeaza News.ro.Dupa incheierea festivitatii,l-a contactat pe rectorul Nicolae Istudor pentru a afla care este opinia sa cu privire la taierea locurilor pentru institutiile de invatamant de traditie.Intrebat daca este adevarat ca si ASE a pierdut locuri in urma repartizarii, rectorul Nicolae Istudor a confirmat informatia aparuta in presa.", ne-a declarat acesta.Invitat sa ne spuna opinia sa despre decizia ministrului, rectorul ASE a invocat repetat strategiile in baza carora s-au stabilit domeniile prioritare de dezvoltare a Romaniei , desi nu a parut foarte sigur ca absolventii de liceu se vor indrepta catre acestea, urmand directia banilor repartizati de minister."Inteleg ca s-au facut ceva calcule legate de domeniile prioritare. Sigur, ele sunt stabilite intr-o strategie de dezvoltare a Romaniei.... Cert este ca, per ansamblu, pe mine ma bucura faptul ca la programele de masterat nu am pierdut, pentru ca acolo noi facem specializarea si acolo avem acelasi numar de locuri.. Ideea este ca ministerul inteleg ca a avut o metodologie care a stat la baza repartizarii locurilor.Eu cred ca s-a respectat, ca nu cred ca un ministru poate sa aloce locurile fara sa respecte metodologia.Inca o data: Ce s-a stabilit la Iasi, cand am fost noi la ultimul Consiliu National al Rectorilor? S-a mers asa: din numarul de locuri bugetate 10% sa fie alocate spre domeniile prioritare. Iar la domeniile prioritare nu avem ce contesta, decat ce prevedeAcestea sunt domeniile prioritare. Si probabil ca pierd mult cele care au socio-umane. Norocul nostru, al ASE, este ca ne incadram in doua domenii: IT, pentru ca avem cibernetica si acolo avem 193 de locuri date in plus pentru programele de licenta si 334 de locuri pentru programele de masterat, si mai avem mediul. Noi avem doua domenii prioritare si per ansamblu se compenseaza aceste doua domenii. Nu pierdem, dar nici nu castigam. Despre asta e vorba", ne-a explicat rectorul ASE.Intrebat daca academia primea, de regula, cam acelasi numar de locuri bugetate de la un an la altul, prof. dr. Istudor a confirmat ca asa se intampla pana acum."La noi da, erau cam aceleasi. Inca o data: avem 20 de locuri mai putine la licenta, dar avem mai multe la domeniile prioritare, care sunt si mai bine finantate.. Eu sunt un om corect, nu pot sa spun ce nu e corect ca nu am de ce. E usor de verificat.Acum, eu va spun ce am vazut din presa. Daca s-au taiat locuri la doctorat si la programe de masterat, acolo, intr-adevar se simte pierderea", a recunoscut acesta.Rectorul ASE a tinut sa sublinieze ca impartirea banilor de la buget nu trebuie sa se faca in functie de istoricul si traditia sau performantele unei universitati, ci doar de directiile prioritare stabilite de guvern."Problema nu este de mari sau mici universitati, problema este de incadrare in domeniile prioritare. Iar aici ar trebui sa fim corecti, noi cu noi.ASE a implinit 105 ani si miercuri a avut loc o dezbatere si asta am si spus: Trebuie sa fim corecti noi cu noi. Nu e vorba de universitati mari sau mici. Daca este razboiul asta, putem sa il facem la infinit! Fiecare universitate isi are rolul ei.Copiii nu au bani sa vina sa plateasca cazari, toate costurile intr-un mare oras. Rolul universitatilor regionale eu il vad unul foarte important.Noi trebuie sa vedem daca acele domenii prioritare au cerere. Daca e o universitate mare si are numai domenii socio-umane si n-au domenii prioritare, e clar ca nu ai cum sa cresti numarul de locuri, ba din contra, scade, atat timp cat 10% din locurile totale s-au dus catre domeniile prioritare. Si eu cred ca ministerul pe asta se bazeaza, pe o astfel de metodologie", ne-a prof. dr Istudor.Intrebat daca nu a fost curios sa vada metodologia in baza careia ministrul Popa a taiat locuri de la unele universitati, inclusiv de la cea pe care o conduce, si le-a dat altora, rectorul ASE a afirmat ca trebuie sa fie vorba despre "metodologia discutata la Iasi, la Consiliul National al Rectorilor"."S-a spus: 5 sau 10%, si am constatat din ce am citit ca 10%, merge spre domeniile prioritare. V-am spus care sunt, luati-le din Strategia de dezvoltare a Romaniei. Alea sunt, altele nu sunt! Si e clar ca universitatile mari aveau multe locuri la domeniile socio-umane, care nu sunt prioritare....Dar eu cred ca 10% pentru domeniile prioritare este rezonabil, daca ma intrebati pe mine. Dar inca o data: nu conteaza ca universitatea e mare sau e mica, e important daca ai domenii prioritare. N-ai domenii prioritare? E normal ca o sa scada numarul de locuri", a argumentat inca o data rectorul Nicolae Istudor.Marile universitati regionale de traditie din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, clasate in primele locuri in topurile internationale, au reactionat vehement fata de decizia ministrului Valentin Popa de a le diminua locurile bugetate, iar studentii lor au intrat in greva japoneza.In urma scandalului declansat, ministrul Valentin Popa a fost chemat sa dea explicatii in comisia de invatamant din Camera Deputatilor.