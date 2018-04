Rectorul SNSPA: Ministrul continua razboiul cu cele cinci universitati. Propun sa actionam impreuna si sa atacam in instanta

Ziare.

"Din conferinta de presa de ieri am inteles ca ministrul Valentin Popa nu este dispus sa revina asupra deciziei privind cifrele de scolarizare alocate universitatilor. Argumentul ca dupa admiterea din septembrie vor avea loc realocari de cifre este neserios pentru simplul motiv ca", subliniaza, intr-un comunicat remis martiTotodata, rectorul SNSPA remarca faptul ca ministrul Educatiei "continua razboiul cu cele cinci universitati, dar cu precadere cu Universitatea din Bucuresti". Remus Pricopie sustine ca, "folosind iar", ministrul Popa acuza "nejustificat" UB de lipsa de performanta manageriala."Cred ca am ajuns in aceasta situatie ca urmare a faptului ca ministrul Valentin Popa nu are experienta in gestionarea politicilor publice si nu intelege rolul sau in asigurarea echilibrului sistemului national de educatie. Din pacate,. Sa recunosti ca ai gresit nu este o rusine. Eu as spune ca este chiar o dovada a responsabilitatii publice si maturitatii politice, atribute pe care domnul ministru Popa nu le are.In fata acestei situatii inacceptabile este nevoie de o actiune ferma si coerenta a tuturor celor care respecta invatamantul romanesc si traditia acestuia. Ma voi adresa colegilor rectori din Consortiul Universitaria cu rugamintea depentru a solutiona aceasta situatie. De asemenea, in lipsa unui raspuns din partea Ministerului/Guvernului, trebuie sa ne alaturam demersului Universitatii din Bucuresti deaceasta decizie irationala a ministrului Popa", se arata in incheierea declaratiei rectorului SNSPA.SNSPA si patru dintre universitatile din Consortiul Universitaria au pierdut locuri bugetate pentru anul viitor ca urmare a unei decizii insuficient explicate public de ministrul Valentin Popa.In replica, cele patru universitati au intrat in greva japoneza, iar Universitatea din Bucuresti a anuntat ca va ataca decizia ministrului in contencios administrativ.De asemenea, ministrul Popa a fost invitat sa dea explicatii in Parlament, iar Opozitia a amenintat cu depunerea unei motiuni simple impotriva lui.C.B.