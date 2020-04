Rectorul UVT lanseaza un nou concept: Timisoara 2021 - Capitala Culturala Digitala Europeana

Ziare.

Universitatea de Vest este implicata in viata publica a comunitatii timisorene, ca prima universitate comprehensiva din vestul Romaniei, afirma rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea."Pe fondul panicii si chiar nelinistilor profunde si de termen lung, care s-au instalat in societate datorita crizei coronavirusului COVID19, asteptarile pentru o larga participare a publicului la spectacole, evenimente si actiuni culturale s-au diminuat drastic.Pe de alta parte, poate ca e mai bine sa privim cu mai multa atentie perspectiva, sa intelegem profunzimea acestui proces de reasezare a societatii, datorat unei normale reduceri a contactelor sociale nemediate.Unele voci dezbat deja public oportunitatea unei retrageri tactice, prin care sa fie amanat programul din 2021 pentru 2022, fara sa avem nicio garantie ca regulile de izolare si limitare drastica a evenimentelor cu participare numeroasa se vor relaxa in acest termen.In acest context, consider ca ar fi mai intelept sa privim apropierea anului 2021, in noile ca pe o provocare si sa ne imaginam cum este posibil sa transformam, in favoarea noastra, posibila perceptie nefavorabila a conditiilor pentru 2021.Daca vom gasi resursele de a transfera in digital si online mare parte din programul capitalei culturale europene din 2021, nu vad de ce ar mai fi necesar sa amanam programul pentru 2022.Pentru a produce o astfel de schimbare, insa, cred ca este esential sa recurgem la resursele de digitalizare si potentialul creativ din mediul universitar timisorean, din UVT si celelalte universitati publice ale centrului universitar timisorean.Similar, sunt importante disponibilitatile din centrele de dezvoltare ITC ale mediului economic local, aflate in cadrul marilor companii cu departamente dedicate digitalizarii, precum sunt Continental, Flex, Nokia, Microsoft, Hella, ZF, Visma, Mahle, Eta2U, sau alte companii internationale sau locale", subliniaza prof.univ.dr. Marilen Pirtea, rector al UVT."Cred ca daca ne vom depasi propriile temeri si vom acorda incredere unei comunitati atat de importante si cu un nivel al inovarii semnificativ, vom gasi resursele necesare pentru ca sa producem o noua premiera europeana in 2021.Cu un centru universitar care grupeaza aproape 50 de mii de studenti, dascali, cercetatori si experti, o resursa magistrala de talente, cu centrele de cercetare-dezvoltare ale marilor companii, in care sunt angajati mii de profesionisti ai digitalului, avem motive reale de optimism, pentru reusita unei trecereri rapide spre comunicarea digitala a productiilor culturale, asa incat programul - Timisoara 2021 - sa devina de fapt o premiera absoluta, intr-o prima editie a Capitalei Culturale Europene in format digital", propune rectorul UVT."Care va fi avantajul concret al digitalizarii programului cultural Timisoara 2021, dincolo de simpla transpunere in online si digital a spectacolelor si actiunilor anului cultural, poate fi o intrebare fireasca. Sunt mai multe avantaje simultane:Cresterea adresibilitatii evenimentelor catre un public mult mai extins, situat peste tot in Europa si in lume, iar aici nu sunt neglijabile nici comunitatile de romani migrati la munca sau relocati cu familiile, intre care se afla mii de absolventi ai liceelor si universitatilor timisorene, alaturi de multi alti timisoreni, banateni si romani, afectivi fata de oamenii si locurile acestea;Inovarea formatelor de comunicare in evenimentele culturale, prin implicare si parteneriat local, cu scopul de a transfera cetatenilor europeni experiente locale, din Timisoara, Banat si Romania;Cresterea sentimentului de unitate europeana, prin adresabilizarea si accesarea crescuta a evenimentelor culturale din programul Capitalei Culturale Digitale Europene 2021", afirma rectorul UVT."Proiectul "Timisoara 2021 - Capitala Culturala Digitala Europeana", poate fi chiar raspunsul integrativ pe care Europa il va avea in fata provocarilor globale ridicate de criza epidemiologica si consecintele sale pe termen lung.Europa are, de mai mult de 50 de ani, si o traditie a unitatii, la care Timisoara a participat, mai ales atunci cand a dat semnalul schimbarii politice din Romania, in decembrie 1989, unitate pentru care orasul nostru poate sa fie din nou purtator de simboluri, printr-o editie a sarbatorii culturale europene Timisoara 2021 in care sa vorbim deschis despre o Noua Europa Culturala Digitala.Ar fi o premiera de succes pentru comunitatea noastra si pentru Romania", conchidepresedinte in exercitiu al "Consortiului Universitaria".