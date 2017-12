"Recunoasterea si echivalarea diplomelor din strainatate ar trebui sa fie gratuita, cer deputatii".

Ziare.

"Recunoasterea si echivalarea diplomelor obtinute in strainatate reprezinta procesul prin care Romania, ca stat si ca natiune, intelege sa valorifice cunoasterea obtinuta de persoanele care au absolvit studii in strainatate si care doresc sa vina sau sa revina in tara. Persoanele in cauza pot fi cetateni romani sau cetateni ai altor state. Acest mecanism reprezinta, inainte de toate, o expresie a deschiderii si diversitatii. Printre inconvenientele acestei proceduri se numara si impunerea unei asa-numite taxe de evaluare dosar in cuantum de 50 de lei", se arata in expunerea de motive.Initiatorii considera ca interesul statului de a incasa cei 50 de lei pentru evaluarea dosarului este net inferior interesului statului de a sustine o societate bazata pe cunoastere, astfel ca propun ca procesul de recunoastere si echivalare a diplomelor obtinute in strainatate sa nu mai impuna vreun cost financiar pentru solicitant.Potrivit textului normativ, Ministerul Educatiei Nationale stabileste modalitatile de recunoastere si de echivalare a studiilor, a diplomelor, a certificatelor si a titlurilor stiintifice eliberate in strainatate, pe baza unor norme interne, fara a percepe vreo suma de bani pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea si de recunoasterea actelor de studii.Propunerea legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 a fost depus la Camera Deputatilor in calitate de prima Camera sesizata, si este initiat de deputati PSD, PNL UDMR si PMP.